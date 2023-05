Χάος ξέσπασε γύρω από τον Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος έγινε στόχος ρατσιστικών συνθημάτων από τον κόσμο της Βαλένθια και αντέδρασε με νεύρα και προκλήσεις στο φινάλε.

Συνήθεια έχουν γίνει πλέον τα ρατσιστικά περιστατικά προς τον Βινίσιους Ζούνιορ στα γήπεδα της Ισπανίας, όμως στο «Μεστάγια» η κατάσταση ξέφυγε τελείως!

Όλα ξεκίνησαν όταν στο 70΄της αναμέτρησης της Βαλένθια κόντρα στη Ρεάλ, ο κόσμος των γηπεδούχων άρχισε να επιτίθεται με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς προς τον Βραζιλιάνο αστέρα, ο οποίος ξέσπασε και ζητούσε επίμονα την απομάκρυνση ενός εκ των δραστών.

Αν και οι συμπαίκτες του έτρεξαν να τον ηρεμήσουν ο 22χρονος φαίνεται να ήθελε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και να μην συνεχίσει στον αγώνα, όμως τελικά άλλαξε γνώμη και παρέμεινε κανονικά.

Vinícius Jr. pointed out to a fan in the stands who allegedly racially abused him during Madrid’s loss at Valencia.



Later in the game, he was given a straight red card in injury time after an altercation with Valencia players. pic.twitter.com/LPURZgbiaH