Σύμφωνα με τα Μέσα της Βαρκελώνης, ο Ραφαέλ Λεάο περιμένει σαν «τρελός» πρόταση από την Μπαρτσελόνα, την ώρα που οι «μπλαουγκράνα» εξακολουθούν να έχουν τον Πορτογάλο εξτρέμ της Μίλαν ψηλά στη λίστα τους.

Το ασύλληπτο deal της Μπαρτσελόνα με τη Nike που θα αποφέρει στους «μπλαουγκράνα» το μυθικό ποσό του 1,7 δισ. ευρώ, φαίνεται πως έχει ήδη ανοίξει την όρεξη του συλλόγου.

Σύμφωνα με τα Μέσα της Βαρκελώνης, η Μπαρτσελόνα αναμένεται να προχωρήσει σε μια μεγάλη μεταγραφή το ερχόμενο καλοκαίρι ώστε να ενισχυθεί σημαντικά στον επιθετικό τομέα. Ο Ραφαέλ Λεάο εξακολουθεί να είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που οι «μπλαουγκράνα» έχουν ψηλά στη λίστα τους.

Η «Sport» μάλιστα το πάει ένα βήμα παραπέρα καθώς αναφέρει πως σε περίπτωση που η Μπαρτσελόνα έκανε επίσημη πρόταση, τότε ο Λεάο θα έλεγε αμέσως το μεγάλο «ναι» δίχως δεύτερη σκέψη. Ο Πορτογάλος θέλει σαν «τρελός» να μετακομίσει στη Βαρκελώνη και όπως τονίζεται, θέλει να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα και να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

(🌕) BREAKING: Leao will be delighted to join Barcelona, who are confident in making a big signing next summer. If the club decides to go for a winger, the Portuguese is well placed. @tjuanmarti #Transfers 💣🔥 pic.twitter.com/QHOc09WMN0