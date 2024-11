Παραγωγική, κυριαρχική, θεαματική μα πάνω από όλα, ουσιαστική. Η Μπαρτσελόνα που παρουσιάζει ο Χάνσι Φλικ θέλγει... επικίνδυνα και μοιάζει να έχει όλο το πακέτο για μια ονειρεμένη σεζόν μετά από χρόνια, με τους λόγους να είναι πλέον εμφανείς.

Η βραδιά απέναντι στην Μπάγερν ήταν η πρώτη προειδοποίηση. Ένα χρέος που διογκωνόταν με τα χρόνια (έξι σερί ήττες με γκολ 4-22), μια βαθιά πληγή που έμοιαζε αδύνατον να επουλωθεί με πιο σκοτεινό σημάδι αναμφίβολα εκείνο το 8-2 στη Λισαβόνα προ τετραετίας. Το τελικό 4-1 επί των Βαυαρών έδρασε ως ένα πολυπόθητο και άκρως αναγκαίο ξέσπασμα, μια πρώτη αίσθηση ανταπόδοσης απέναντι στην ομάδα-εφιάλτη της την τελευταία δεκαετία.

Στο Clasico του «Μπερναμπέου» που ακολούθησε φώναξε πιο ηχηρά από ποτέ πως είναι ξανά εδώ. Με μια ολοκληρωτική εμφάνιση, με ατομικές κι ομαδικές στιγμές αποθέωση κι ενθύμιο του DNA της, αλλά και ένα σκορ από εκείνα που μένουν αναλλοίωτα στον χρόνο, η «τεσσάρα» κόντρα στη Βασίλισσα διαφήμισε με τον καλύτερο τρόπο τη νέα έκδοση των Μπλαουγκράνα.

Τη σκυτάλη πήρε η νίκη αυτή τη φορά στο τοπικό ντέρμπι της Καταλονίας απέναντι στην Εσπανιόλ. Ένα 30λεπτο ήταν αρκετό για να σκοράρει τρεις φορές και μπορεί να ήχησαν... καμπανάκια λόγω της χαλάρωσης στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά οι Καταλανοί πήραν το τρίποντο που τους έστειλε στο +9 με ένα ματς περισσότερο από τους Μερένγκες.

Η Μπαρτσελόνα αφήνει πίσω της, πλέον, ένα δεκαήμερο όπου όλα κύλησαν ονειρικά. Ακόμα και στο «Theatre Du Chatelet», όπου το δράμα με τη μη βράβευση του Βινίσιους και το «skip» που πάτησε η Βασίλισσα στην τελετή αναμφίβολα... διασκέδασε τον κόσμο των Μπλαουγκράνα και τους νεαρούς πρωταγωνιστές τους που... ράφτηκαν για πρώτη φορά ώστε να συστηθούν αυτοπροσώπως στον κόσμο των γκαλά (Γιαμάλ, Κουμπαρσί κλπ).

Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, η Μπάρτσα θυμίζει τον καλό εαυτό της, έχοντας ξαναβρεί το ελιξήριο του θεαματικού και αναμφισβήτητου ποδοσφαίρου με την τακτική συνέπεια που διέκρινε τα χρόνια του Πεπ Γκουαρδιόλα στο τιμόνι.

Ο Χάνσι Φλικ μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να αναμορφώσει ένα ταλαιπωρημένο σύνολο από όλες τις διοικητικές παθογένειες και την οικονομική δυσμένεια που του έχουν προκαλέσει, κάνοντας και πάλι τους φίλους της ομάδας να αισιοδοξούν για το μέλλον και να απολαμβάνουν το παρόν. Κι όσο απότομη κι αν ήταν αυτή η βελτίωση, ήρθε ως φυσικό επακόλουθο της δουλειάς που γίνεται από το περασμένο καλοκαίρι σε όλους τους τομείς.

Η βιτρίνα της Μπαρτσελόνα απέκτησε και πάλι «λαμπερά» εκθέματα που συναρπάζουν με τις εμφανίσεις τους σε κάθε παιχνίδι. Δεν χωρά αμφιβολία, όμως, ότι το μέγα μυστικό της επιστροφής στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις ακούει στο όνομα Χανς Ντίτερ Φλικ.

Στην πιο ρηχή των αναγνώσεων, αρκεί να σκεφτεί κανείς πως σε επίπεδο έμψυχου δυναμικού ο Γερμανός διαθέτει σχεδόν τα ίδια υλικά με τον προκάτοχό του, Τσάβι και όσα είχε στα χέρια του την περσινή σεζόν. Οι διαφορές των δύο βερσιόν, όμως, είναι εξόφθαλμες.

Ο Γερμανός που κάποτε εξέθεσε... ανεπανόρθωτα την Μπάρτσα ως προπονητής της Μπάγερν σηματοδοτώντας την κατάρρευσή της, αποδεικνύει πως ήταν δικαίως ο Νο1 πόθος του Τζουάν Λαπόρτα για να αναλάβει την ομάδα. Η μεθοδικότητά του, η προσωπικότητά του σε συνδυασμό με το κίνητρό του που ήταν πιο ενεργό από ποτέ μετά την άδοξη θητεία του στην εθνική Γερμανίας, λειτούργησαν ως η καλύτερη βάση για να στηριχθεί το φετινό οικοδόμημα της Μπάρτσα, επιστρέφοντας πίσω στις ρίζες του.

Μπορεί η επιλογή του αρχικά να συγκέντρωσε απορίες κι αμφιβολίες, με κύριο επιχείρημα την έλλειψη παραστάσεων εκτός της πατρίδας του πόσω μάλλον στον μοναδικής φύσεως οργανισμό της Μπαρτσελόνα, αυτός ο... λευκός καμβάς, όμως, είναι που του έχει δώσει την ευκαιρία ως τώρα να «ζωγραφίσει» τους Μπλαουγκράνα με τόσο έντονα χρώματα.

Όπως και όταν ήταν στην Μπάγερν, ο Φλικ χαρακτηρίζεται από την εργατικότητα και την μετριοπάθειά του, δίχως να παρασύρεται από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα και τις πρόσκαιρες επιτυχίες, όσο εμφατικές κι αν είναι αυτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τον θρίαμβο του Clasico κι ενώ έδωσε ρεπό δύο ημερών στους παίκτες του, εκείνος βρέθηκε την επομένη του ντέρμπι στο «Γιόχαν Κρόιφ», το βοηθητικό γήπεδο των Μπλαουγκράνα για να παρακολουθήσει το ματς της β' ομάδας με την Μπαρακάλντο της τρίτης κατηγορίας! Δείγμα της προσήλωσής του στα καθήκοντά του και τις λειτουργίες του συλλόγου, αλλά και πως δεν έχει αφήσει τίποτα στην τύχη από την ημέρα που ανέλαβε.

Οι πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία της και η ευρύτερη δυναστεία της ήταν και παραμένουν απόλυτα συνυφασμένες με τη Μασία. Ο πνεύμονας του κλαμπ ο οποίος έχει τροφοδοτήσει όλους τους παίκτες-σημαίες που σημάδεψαν την περίοδο ακμής της έμοιαζε εδώ και καιρό υποτιμημένος, παραγκωνισμένος σε επίπεδο εκμετάλλευσης προς την πρώτη ομάδα. Μέχρι να αναλάβει ο Φλικ.

Η φετινή Μπαρτσελόνα απέκτησε και πάλι νιάτα, φρεσκάδα, δίψα και πάθος που εκπορεύονται μόνο από την περηφάνεια ενός πιτσιρικά ο οποίος πέρασε όλη του την (μετ)εφηβική ζωή περιμένοντας τη στιγμή να παίξει στην πρώτη ομάδα. Και οι παίκτες-αποκαλύψεις που έχει λανσάρει την τρέχουσα περίοδο ο Γερμανός τεχνικός κάνουν... θραύση.

Ο 17χρονος Πάου Κουμπαρσί έχει πάρει τα κλειδιά της άμυνας των Μπλαουγκράνα, στο πλευρό του έμπειρου Ίνιγκο Μαρτίνεθ, καθιστώντας την απουσία του ηγέτη Ρόναλντ Αραούχο λόγω τραυματισμού σχεδόν... απαρατήρητη.

Ο 21χρονος Μαρκ Κασαδό προβιβάστηκε από τη β΄ομάδα το καλοκαίρι και είναι πια σημείο αναφοράς στη μεσαία γραμμή, δικαιώνοντας μετά από κάθε ματς την απόφαση του Φλικ να τον προτιμά αντί του «φτασμένου» Φρένκι Ντε Γιονγκ. Τι κι αν δεν ήταν η φυσική του θέση; Μετά τον τραυματισμό του επίσης εξαιρετικού στα πρώτα του δείγματα, Μαρκ Μπερνάλ, ο Κασαδό οπισθοχώρησε για να γίνει παρτενέρ του υπέροχου Πέδρι στο «6» και στο «Μπερναμπέου» έκλεψε τις εντυπώσεις, όντας πλέον ο πρώτος Ισπανός παίκτης της Μπάρτσα που μοιράζει ασίστ σε τρία διαδοχικά παιχνίδια τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία!

Πρωτίστως, φυσικά, ο Λαμίν Γιαμάλ. Το πιο ώριμο 17χρονο wonderkid που έχει εμφανιστεί εδώ και πολλά χρόνια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, επωμιζόμενο με ευθύνες που υπερβαίνουν το νεαρό της ηλικίας του αλλά όχι και την απίθανη ποιότητά του. Πάντα ικανό για το απρόβλεπτο, αλλά με τη σοβαρότητα και την ουσία που χτίζει καριέρες σαν αυτή εκείνου του μακρυμάλλη με τη στέκα που τον «ευλόγησε» σε εκείνη τη φωτογράφιση πίσω στο 2007, ονόματι Λιονέλ Μέσι. Οι επιδόσεις του άλλωστε προσιδιάζουν με μεγάλη ακρίβεια στα κατορθώματα του teenager Λέο, καθώς ο Γιαμάλ στα πρώτα του 50 παιχνίδια στη La Liga έχει συμμετοχή σε ένα γκολ λιγότερο από ότι ο Αργεντινός στο ίδιο στάδιο της καριέρας του (24 ο Γιαμάλ, 25 ο Μέσι).

Και δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι ο Φερμίν Λόπες ο οποίος ξεπετάχτηκε ήδη από την περασμένη σεζόν, ο Ινιάκι Πένια που πήρε γάντια βασικού από το πουθενά μετά τη ρήξη χιαστού του Τερ Στέγκεν και ακόμα... αποκρούει τετ-α-τετ με τον Μπαπέ, o 18χρονος Έκτορ Φορτ που κάνει τα ρεπό του Ζιλ Κουντέ στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ δεν μπαίνουν καν στην εξίσωση οι οριακά... βετεράνοι απόφοιτοι της Ακαδημίας, Γκάβι, Μπαλντέ και Ανσού Φατί που μετρούν ήδη πολλαπλές σεζόν στην πρώτη ομάδα.

Η μεταμόρφωση της Μπάρτσα πέραν όλων των άλλων αντικατοπτρίζεται και στη μεταμόρφωση ορισμένων μονάδων. Μια γύρα στα στέκια των φιλάθλων της Μπαρτσελόνα την περασμένη σεζόν για την άποψή τους σχετικά με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και (κυρίως) τον Ραφίνια, θα επιβεβαίωνε πως ούτε οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές δεν διέβλεπαν αυτά τα περιθώρια βελτίωσης.

Ο «γερασμένος» Λέβα είναι πια ο εκτελεστής που φλερτάρει με το Χρυσό Παπούτσι. Ο υπερτιμημένος Βραζιλιάνος που έμοιαζε δεδομένο ότι θα πωληθεί αφού ούτε οι οπαδοί, ούτε ο ίδιος ήταν ικανοποιημένοι από αυτή τη συνεργασία, είναι πια ο κάπτεν της ομάδας και ο ενορχηστρωτής της νέας σούπερ τριπλέτας στη γραμμή κρούσης των Μπλαουγκράνα. Όπου «N» για τον Νεϊμάρ πριν δέκα χρόνια, οι οπαδοί της Μπάρτσα προφέρουν πλέον το «R» για το τρίο που ήρθε έστω και με καθυστέρηση να πάρει τη σκυτάλη του περίτρανου «MSN».

Μαζί με τον θαυματουργό Γιαμάλ, οι τρεις τους κάνουν... φύλλο και φτερό τις αντίπαλες άμυνες εξαπολύοντας κινδύνους από κάθε κατεύθυνση. Και η επιρροή αυτής της τριάδας έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην επιθετική συγκομιδή της Μπάρτσα τη φετινή σεζόν που αποτελεί ρεκόρ δεκαετίας!

Χρειάστηκε μόλις 15 ματς για να φτάσει φέτος τα 50 γκολ η Μπαρτσελόνα σε όλες τις διοργανώσεις, επίδοση που δεν είχε πετύχει ούτε με τους Μέσι-Σουάρες-Νεϊμάρ! Ακόμα περισσότερο, τα 40 γκολ σε 12 ματς που μετρούν στο πρωτάθλημα είναι η καλύτερή επίδοση της ομάδας στη La Liga εδώ και 74 χρόνια!

Το... κερασάκι στην τούρτα που παράλληλα δείχνει να είναι και ο συνδετικός κρίκος που έλειπε πίσω από τον επιθετικό, ακούει στο όνομα Ντάνι Όλμο. Ο Ισπανός που αποτέλεσε τη μεγάλη μεταγραφή των Μπλαουγκράνα στο θερικό παζάρι κατόπιν εισήγησης του Φλικ, αποδίδει βάσει των προσδοκιών και με το παραπάνω, μετρώντας ήδη πέντε γκολ σε τέσσερα ματς και μετά από μόλις επτά τελικές στον στόχο!

Κάπως έτσι, η επίθεση αυτή τετράδα της Μπαρτσελόνα έχει φτάσει να είναι η κορυφαία στην Ευρώπη τη φετινή σεζόν, αφού καμία άλλη ομάδα των Τοπ-5 πρωταθλημάτων δεν διαθέτει τέσσερις παίκτες ταυτόχρονα με τουλάχιστον πέντε γκολ έκαστος (14 ο Λεβαντόφσκι, 7 ο Ραφίνια, 5 ο Γιαμάλ και ο Όλμο).

5 - Barcelona are the only team with four different players to have scored at least five goals in Europe's top five leagues this season: Robert Lewandowski (14), Raphinha Dias (7), Lamine Yamal and Dani Olmo (5). Overwhelming. pic.twitter.com/hd8vMqHxoc