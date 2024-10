Ο Χάνσι Φλικ καυτηρίασε τα βίντεο που φτιάχνει η Ρεάλ Μαδρίτης επικρίνοντας τις αποφάσεις των διαιτητών στα ματς της, διαφωνώντας με την τακτική των ανθρώπων της Βασίλισσας.

Το μεγάλο Clasico μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα βρίσκεται λίγες ώρες μακριά από τη σέντρα (26/10, 22:00). Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (25/10), ο Χάνσι Φλικ κλήθηκε να απαντήσει στους δημοσιογράφους σχετικά με την τακτική της Ρεάλ να αναρτά βίντεο στο τηλεοπτικό της κανάλι, στα οποία επικρίνει τους διαιτητές και τα σφάλματα που διαπράττουν εις βάρος της ομάδας.

Ο Γερμανός τεχνικός φάνηκε να εκπλήσσεται και παραδέχθηκε ότι δεν γνώριζε για τη συγκεκριμένη τακτική, ενώ δεν παρέλειψε να εναντιωθεί με την εν λόγω κίνηση της Βασίλισσας.

«Δεν ήξερα για τα βίντεο στο κανάλι της Ρεάλ και δεν είναι σωστό να το κάνουν αυτό. Οι διαιτητές έχουν μία πολύ δύσκολη δουλειά και η δική μου είναι να προετοιμάζω τους παίκτες. Έχω μεγάλη εμπειρία και δεν είχα ποτέ προβλήματα με τους διαιτητές. Είπα στην ομάδα στην αρχή της σεζόν ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην απόδοση και όχι στους διαιτητές. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα, αλλά στην απόδοσή μας με πλήρη ενέργεια και συγκέντρωση. Προσωπικά δεν είχα κανένα πρόβλημα με τη διαιτησία στη La Liga», δήλωσε ο προπονητής της Μπαρτσελόνα.

Hansi Flick: "RMTV publishing videos on referees? It's not right. We need to focus more on our performance, not on the referee's." pic.twitter.com/vLFoq1mhTW