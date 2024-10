«Ο Γκάβι επιστρέφει»: Στην αποστολή των Μπλαουγκράνα μετά από έναν χρόνο ο 20χρονος Ισπανός (vid)

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Γκάβι στη δράση μετά από έναν χρόνο απουσίας, με ένα βιντεο-έκπληξη στα social media.

Η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Σεβίλλη απόψε (20/10) θα είναι ξεχωριστή τόσο για τον Γκάβι, όσο και για τον κόσμο των Καταλανών που περίμενε να τον δει να αγωνίζεται και πάλι. Ο ίδιος πέρασε σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο εκτός γηπέδων, καθώς είχε υποστεί ρήξη χιαστού κατά τη διάρκεια ενός αγώνα με την εθνική Ισπανίας τον Νοέμβριο του 2023.

Οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι θα χρειαζόταν τουλάχιστον 12 μήνες για να επανέλθει, αλλά ο 20χρονος κατάφερε να αποκατασταθεί πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο. Η σκληρή δουλειά του και η αφοσίωσή του στη φυσιοθεραπεία απέδωσαν καρπούς, επομένως ο Χάνσι Φλικ θα τον έχει στη διάθεσή του εν όψει του ματς της 10ης αγωνιστικής της La Liga.

🚨 | 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Squad for the game against Sevilla. GAVI IS BACK. #BarçaSevilla #fcblive 📝 pic.twitter.com/ZY850eAKEN