Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποτελεί διακαή πόθο της Μπαρτσελόνα και του Ζοάν Λαπόρτα και σύμφωνα με τους Γερμανούς η μεταγραφή του Νορβηγού στους «μπλαουγκράνα» θα μπορούσε να ολοκληρωθεί στα επόμενα δύο με τρία χρόνια.

Είναι γνωστό πως ο Ζοάλ Λαπόρτα διαθέτει εξαιρετικές σχέσεις με Ραφαέλα Πιμιέντα που αποτελεί την εκπρόσωπο του Έρλινγκ Χάαλαντ. Η Πιμιέντα ανέλαβε όλους τους ποδοσφαιριστές που είχε ο Μίνο Ραϊόλα με τον οποίον ο Λαπόρτα είχε συνεργαστεί ουκ ολίγες φορές.

Ο διοικητικός ηγέτης της Μπαρτσελόνα «ποντάρει» πάνω σε αυτά τα στοιχεία και εξακολουθεί να ονειρεύεται τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Σύμφωνα με τα γερμανικά Μέσα, παρά τα οικονομικά προβλήματα των «μπλαουγκράνα», ο Λαπόρτα εξακολουθεί να ονειρεύεται και να θεωρεί πως μπορεί να φέρει τον Νορβηγό σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι στη Βαρκελώνη.

Όπως αναφέρει το γερμανικό «Sky Sports», ο Χάαλαντ αποτελεί τον διακαή πόθο της Μπαρτσελόνα. Τη δεδομένη στιγμή ωστόσο, ο Λαπόρτα γνωρίζει πως η μεταγραφή αυτή είναι ανέφικτη και δεν πιέζει. Ο Καταλανός θεωρεί ωστόσο πως στα επόμενα δύο με τρία χρόνια θα έχει μεγάλες πιθανότητες και ο στόχος είναι αυτός.

Ο Νορβηγός επίσης προς το παρόν δεν σκέφτεται την αποχώρηση του από το «Έτιχαντ» και για αυτό η Μπαρτσελόνα δεν πρόκειται να πιέσει καταστάσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το παράθυρο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του μέσα στα επόμενα χρόνια.

🚨🔵🔴 Man City’s Erling #Haaland is FC Barcelona’s dream transfer, confirmed ✔️



However, we’ve been told that president Joan Laporta is currently not actively pushing for a move.



A transfer to #Barca next summer is unrealistic at the moment, and the 24y/o striker is not… pic.twitter.com/jzxteIq1Li