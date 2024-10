Περισσότεροι από 1 εκατ. φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης περιμένουν στην αναμονή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των εισιτηρίων του Clasico με την Μπαρτσελόνα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Μπορεί να προέχει η αναμέτρηση με τη Θέλτα, ωστόσο στο στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης επικρατεί ήδη «τρέλα» για το Clasico της επόμενης εβδομάδας (26/10) απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Ένα παιχνίδι μεγάλης σημασίας. Το φετινό clasico του Οκτώβρη θα έχει και ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς πέρα από όλα τα υπόλοιπα που έχουν να χωρίσουν οι δύο ομάδες, θα αναμετρηθούν και για το «θρυλικό» αήττητο ρεκόρ που κατέχει η Μπαρτσελόνα και φιλοδοξεί να «σπάσει» η Ρεάλ.

Ήδη οι φίλαθλοι της Βασίλισσας σκέφτονται το Clasico αυτό και προσπαθούν να προμηθευτούν ένα «μαγικό χαρτάκι» για την αναμέτρηση αυτή. Η Ρεάλ άνοιξε το μεσημέρι της Παρασκευής την πλατφόρμα των εισιτηρίων και με το που ξεκίνησε η διάθεση, προκλήθηκε ένας πανικός από τους φιλάθλους της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι.

Κάποια στιγμή μάλιστα η σειρά ξεπέρασε τους 1 εκατ. χρήστες στην πλατφόρμα, δείγμα και της «τρέλας» που επικρατεί για το μεγάλο Clasico της επόμενης εβδομάδας ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται αυτή τη στιγμή μόλις στο -3 από την Μπαρτσελόνα και αντιμετωπίζει τη Θέλτα στο Βίγκο. Οι «μπλαουγκράνα» από την άλλη θα φιλοξενήσουν στη Βαρκελώνη τη Σεβίλλη με στόχο να πάνε στη Μαδρίτη δίχως βαθμολογικές απώλειες.

