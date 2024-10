Το απόλυτο αήττητο ρεκόρ της La Liga κυνηγάει η Ρεάλ Μαδρίτης η οποία θα έχει την ευκαιρία να το ισοφαρίσει απέναντι στην κάτοχο, Μπαρτσελόνα, σε περίπτωση που δεν ηττηθεί κόντρα στη Θέλτα το ερχόμενο Σάββατο.

Είναι κάποια παιχνίδια τα οποία η μοίρα καθορίζει να τα φέρει έτσι ώστε να μοιάζουν με σενάρια ταινιών. Τα clasico έτσι και αλλιώς έχουν πάντοτε τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Είτε εάν οι δύο «τιτάνες» του ισπανικού ποδοσφαίρου παίζουν με βαθμολογικά κίνητρα είτε όχι. Το ερχόμενο που θα διεξαχθεί στις 26/10, αναμένεται να τα έχει όλα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται αυτή τη στιγμή μόλις στο -3 από την Μπαρτσελόνα. Για να φτάσουν στο ερχόμενο clasico θα πρέπει πρώτα να δώσουν και τα παιχνίδια που έχουν αυτήν την εβδομάδα απέναντι σε Θέλτα και Σεβίλλη αντίστοιχα. Το φετινό clasico του Οκτώβρη ωστόσο θα έχει και ιστορικό ενδιαφέρον, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που έχουν να χωρίσουν οι δύο ομάδες.

Η Μπαρτσελόνα είναι η ομάδα που κατέχει το μεγαλύτερο αήττητο ρεκόρ στην ιστορία της La Liga. Οι «μπλαουγκράνα» έχτισαν ένα ρεκόρ 43 συνεχόμενων αήττητων παιχνιδιών τις σεζόν 2016/17 και 2017/18. Επτά παιχνίδια με τον Λουίς Ενρίκε στον πάγκο και τα υπόλοιπα 36 με τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Από τότε οι «μπλαουγκράνα» κατέχουν αυτό το «θρυλικό» ρεκόρ το οποίο έμοιαζε πως δύσκολα θα μπορούσε κάποια ομάδα να το σπάσει στο άμεσο μέλλον.

Κι όμως, η Ρεάλ Μαδρίτης το έχει πλησιάσει επικίνδυνα. Με τον Κάρλο Αντσελότι η Βασίλισσα «τρέχει» αυτή τη στιγμή ένα τρομερό αήττητο 41 συνεχόμενων αναμετρήσεων στην La Liga. Η Βασίλισσα χρειάζεται λοιπόν δύο ακόμα αήττητα παιχνίδια για να το ισοφαρίσει και τρία για να το «σπάσει» και να έχει εκείνη στην κατοχή της το συγκεκριμένο φοβερό ρεκόρ.

Εάν η Ρεάλ καταφέρει να αποφύγει την ήττα στο ερχόμενο παιχνίδι με τη Θέλτα στο Βίγκο τότε η μοίρα θα της φέρει μια τρομερή ευκαιρία. Διότι η Ρεάλ θα φτάσει τα 42 αήττητα ματς και θα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει το ρεκόρ που κατέχει η Μπαρτσελόνα στο μεγάλο ερχόμενο clasico του Οκτώβρη απέναντι στους «μπλαουγκράνα».

Όπως γίνεται αντιληπτό, το ερχόμενο clasico έχει να προσφέρει πολλές ιστορίες. Πέρα από τα βαθμολογικά κίνητρα, οι δύο «γίγαντες» της La Liga θα παίξουν και για το ρεκόρ αυτό. Η Ρεάλ με στόχο να το ισοφαρίσει το «θρυλικό» ρεκόρ και στη συνέχεια να το κάνει ολοκληρωτικά δικό της, ενώ η Μπαρτσελόνα με την ελπίδα να φύγει με το διπλό ώστε να βάλει «φρένο» στο αήττητο των Μαδριλένων και στο όνειρο να τους πάρουν το ρεκόρ αυτό.

