Η UEFA επέβαλε πρόστιμο 30.000 ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης και προειδοποίησε για το μερικό κλείσιμο του γηπέδου, το οποίο θα εφαρμοστεί αν γίνει ξανά κάποιο παρόμοιο περιστατικό μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Η UEFA έστειλε προειδοποίηση στη Ρεάλ Μαδρίτης, επιβάλλοντας ποινή για τα γεγονότα που συνέβησαν στον αγώνα του Champions League απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Η απόφαση περιλαμβάνει μερικό κλείσιμο των κερκίδων του «Σαντιάγο Μπερναμπέου», το οποίο θα ενεργοποιηθεί μόνο αν συμβεί ανάλογο περιστατικό μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Επιπλέον, η Ρεάλ καλείται να πληρώσει πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης φώναζαν προσβλητικά συνθήματα κατά του Πεπ Γκουαρδιόλα, όπως: «Ω, Γκουαδιόλα, φαίνεσαι τόσο αδύνατος. Πρώτα τα ναρκωτικά. Σήμερα στην Τσουέκα (σ.σ περιοχή στη Μαδρίτη) φαίνεσαι τόσο αδύνατος».

Η UEFA μετά το συμβάν διευκρινίζει στην επιστολή της το ακριβές αίτιο της κύρωσης, αν και αναφέρει το άρθρο 14.2 του Πειθαρχικού Κανονισμού, που αφορά συμπεριφορές που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπως ρατσιστικά ή προσβλητικά σχόλια. Η απόφαση για το μερικό κλείσιμο του γηπέδου προβλέπει ότι τουλάχιστον 500 θέσεις πρέπει να κλείσουν κατά τον επόμενο εντός έδρας αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτό το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ για δύο χρόνια, αλλά αν συμβεί οποιοδήποτε άλλο αδίκημα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τότε θα ενεργοποιηθεί πλήρως.

