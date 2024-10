Η Μπαρτσελόνα παραλίγο να πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης, όταν χάκερ προσπάθησε να κλέψει 1 εκατ. από τους Μπλαουγκράνα, παριστάνοντας τον μάνατζερ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Τον Ιούλιο του 2022, η Μπαρτσελόνα παρ' ολίγον να πέσει θύμα απάτης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ που σχετιζόταν με την προμήθεια του μάνατζερ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Πίνι Ζαχάβι. Η ομάδα έλαβε ένα email, που φαινόταν να προέρχεται από τον 82χρονο ατζέντη, το οποίο ζητούσε την καταβολή του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο. Ο λογαριασμός αυτός ανήκε σε κάποιον ονόματι Μάικλ Χερμάνους Ντέμον, ο οποίος παρουσιαζόταν ως δικηγόρος και εκπρόσωπος του μάνατζερ του Πολωνού.

Η τράπεζα της Κύπρου μπλόκαρε τη μεταφορά αυτή, καθώς θεώρησε τη δραστηριότητα ύποπτη και τη συναλλαγή υψηλού κινδύνου. Αυτό συνέβη επειδή ο λογαριασμός είχε ανοίξει τον ίδιο μήνα, δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία προηγούμενη κίνηση από και προς αυτόν. Παρά τις πιέσεις του ανθρώπου που υποδυόταν τον Ζαχάβι, η τράπεζα αρνήθηκε να προχωρήσει στη συναλλαγή και ο λογαριασμός τελικά έκλεισε τον Οκτώβριο του 2022.

🚨😬 A fraudster posing as Lewandowski's agent Pini Zahavi attempted to scam Barcelona out of €1M for Lewandowski’s signing.



The club transferred the money but later discovered the truth. They did manage to recover the money in the end.💰 [@QueThiJugues] pic.twitter.com/8UPZBOmZ25