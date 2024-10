Ο Αντρές Ινιέστα απέδειξε για άλλη μια φορά πως είναι μεγαλύτερος από τίτλους και ατομικά κατορθώματα, με τη δήλωσή του για τη Χρυσή Μπάλα του 2010 να κλέβει τις εντυπώσεις.

Ο Αντρές Ινιέστα έριξε επίσημα τους τίτλους τέλους της μεγαλειώδους καριέρας του κι αν ένα πράγμα λείπει από το παλμαρέ του αυτό δεν είναι άλλο από τη Χρυσή Μπάλα.

Ο Ισπανός θρύλος βρέθηκε δύο φορές στην καλύτερη τριάδα, φτάνοντας πιο κοντά από ποτέ στο βραβείο το 2010, τη χρονιά που με το δικό του γκολ έστεψε την Ισπανία πρωταθλήτρια κόσμου, χάνοντας την πρωτιά από τον Λιονέλ Μέσι μόλις για 5% στην ψηφοφορία της «Equipe».

Ο ποδοσφαιρικός μύθος που αφήνει, όμως, ο Ινιέστα είναι δεδομένο πως ξεπερνά τίτλους και ατομικές διακρίσεις. Αυτό αποδεικνύεται ακόμα πιο περίτρανα μετά τις δηλώσεις που παραχώρησε σχετικά με εκείνη τη βράβευση στο πλευρό των δύο συμπαικτών του.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση που δέχθηκε για το γεγονός πως δεν κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα, ο Ινιέστα τόνισε πως η μεγαλύτερη ανταμοιβή κι από το ίδιο το βραβείο ήταν πως στο βάθρο βρέθηκαν τρεις παίκτες από τη Μασία, από την ίδια Ακαδημία, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι τα δύο πράγματα που αρκούν για να τον κάνουν περήφανο είναι ότι έγινε ποδοσφαιριστής και ότι κέρδισε την αγάπη των φιλάθλων.

«Η λέξη ''περηφάνεια'' που χρησιμοποιώ σήμερα δεν έχει να κάνει με τους τίτλους που κέρδισα. Είναι γιατί έκανα πράξη το όνειρό μου που ήταν να γίνω ποδοσφαιριστής και να νιώσω την αγάπη όλων των φιλάθλων. Όσα άλλα ήρθαν στην πορεία ήταν συνέπεια των παραπάνω. Είτε κερδίσεις τη Χρυσή Μπάλα είτε όχι, αυτά τα δύο πράγματα είναι που μένουν και που τουλάχιστον εγώ θα θυμάμαι για πάντα.

Η εικόνα του Τσάβι, του Μέσι κι εμένα, των τριών μας στο βάθρο της Χρυσής Μπάλας το 2010 για μένα αξίζει περισσότερα από το να είχα κερδίσει εγώ το βραβείο. Το να έχεις τρεις παίκτες από την ίδια Ακαδημία, από τη Μασία στο βάθρο για τη Χρυσή Μπάλα ήταν το αληθινό έπαθλο εκείνης της βραδιάς, όχι το ποιος το κέρδισε».



Andrés Iniesta said being on stage with Barcelona teammates Lionel Messi and Xavi at the 2010 Ballon d'Or ceremony meant more to him than if he won the award 💙❤️ pic.twitter.com/vltbkRTFXn