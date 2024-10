Και επίσημα τέλος στη σπουδαία του καριέρα έβαλε ο Αντρές Ινιέστα, που στα 40 του χρόνια ανακοίνωσε με τη... βοήθεια των Γκουαρδόλα, Ενρίκε, Ντελ Μπόσκε και Φαν Χάαλ πως κρεμάει τα παπούτσια του.

Όπως αναμενόταν, ο Αντρές Ινιέστα ανακοίνωσε το τέλος της σπουδαίας του καριέρας. Στα 40 του χρόνια ο Ισπανός θρύλος το... πήρε απόφαση με βαριά καρδιά και γνωστοποίησε πως κρεμάει τα παπούτσια του.

Την ανακοίνωση συνόδευσε με ένα συγκινητικό βίντεο στο οποίο απεικονίζονται μερικές από τις καλύτερες στιγές της καριέρας του, ενώ συμμετέχουν μεταξύ άλλων και οι σημαντικότεροι προπονητές του, Πεπ Γκουαρδιόλα, Λουίς Ενρίκε, Λουίς Φαν Χάαλ και Βιθέντε Ντελ Μπόσκε που... στάζουν μέλι για τον θαυματουργό βραχύσωμο μέσο, που άφησε ιστορία με το δαντελένιο στυλ του και την επιρροή του στο παιχνίδι.

Ο Ινιέστα φυσικά συνδέθηκε άρρηκτα με την Μπαρτσελόνα, όντας παιδί των ακαδημιών της. Με τους Μπλαουγκράνα κατέκτησε 4 Champions League, 9 πρωταθλήματα, 3 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 3 Super Cup, 6 Copa Del Rey ως πρωταγωνιστής και ως αρχηγός.

Το Μουντιάλ του 2010 βέβαια παραμένει η προσωπική του κορυφή, αφού χάρη στο δικό του τέρμα στην παράταση του τελικού με την Ολλανδία, η Ισπανία κατέκτησε το πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο. Τη Ρόχα οδήγησε και στα Euro του 2008 και του 2012.

The most iconic winning goal ever? ✨ 🇪🇸 #OnThisDay in 2010, Andres Iniesta produced some late magic as Spain won their first #FIFAWorldCup! 🏆 🤩 @andresiniesta8 | @SEFutbol pic.twitter.com/B78JQy2lqd