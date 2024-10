Μέσι για Ινιέστα: «Θα λείψεις από το ποδόσφαιρο, είσαι φαινόμενο»

Με μια ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Λιονέλ Μέσι αποθέωσε τον Αντρές Ινιέστα μετά την απόφαση του Ισπανού να «κρεμάσει» τα παπούτσια του.

Την απόσυρση του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας ο Αντρές Ινιέστα. Στα 40 του χρόνια, ο Ισπανός μέσος ανακοίνωσε με ένα συγκινητικό βίντεο την απόφαση του να «κρεμάσει» τα παπούτσια του και να βάλει τέλος στη μεγάλη του καριέρα.

Το δικό του μήνυμα στον «Αντρεσίτο» έστειλε και ο άλλοτε συμπαίκτης του και πολύ καλός του φίλος, Λιονέλ Μέσι. Ο «pulga» είπε το δικό του «αντίο» στον Ινιέστα και τόνισε πως θα λείψει στο ποδόσφαιρο η ποιότητα του, καθώς πρόσθεσε πως ήταν ένας εκ των κορυφαίων συμπαικτών που είχε στην καριέρα του.

«Ένας από τους συμπαίκτες με την περισσότερη μαγεία και ένας από αυτούς που απόλαυσα περισσότερο να παίζω στο πλάι του. Θα λείψεις από το ποδόσφαιρο και όλους μας. Εύχομαι τα καλύτερα, είσαι φαινόμενο», έγραψε ο Μέσι στην ανάρτηση που έκανε.

📲❤️ Lionel Messi to Andres Iniesta: “One of the teammates with the most magic and one of those I enjoyed playing with the most. The ball is going to miss you, and so will all of us. I wish you the best always, you’re a phenomenon.” pic.twitter.com/A8SygrMm0n