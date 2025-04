Ο Τζουάν Λαπόρτα γιόρτασε τη μεγάλη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Ντόρτμουντ με κύκλους θριάμβου και κόρνες στο αυτοκίνητό του κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο!

Ενθουσιασμός και ικανοποίηση είναι οι έννοιες που επικρατούν στην Μπαρτσελόνα μετά και τη νέα «παράσταση»-μισή πρόκριση απέναντι στην Ντόρτμουντ (4-0) για τον πρώτο προημιτελικό του Champions League.

Οι Καταλανοί προχωρούν με πατημένο το γκάζι προς το τρεμπλ, όντας με το ενάμισι πόδι στους «4» του θεσμού και παράλληλα πρωτοπόροι στη La Liga και στον τελικό του Copa Del Rey. Με την εικόνα τους και το θέαμα που προσέφεραν κόντρα στους Βεστφαλούς να οδηγούν τον Τζουάν Λαπόρτα σε... κύκλους θριάμβου.

Ο πρόεδρος της Μπάρτσα σταμάτησε με το αυτοκίνητο κατά την αποχώρησή του από το «Μοντζουίκ» για μια δήλωση στον ρεπόρτερ του καναλιού «El Chiringuito» κι αφού κατέβασε το παράθυρο και δήλωσε πως «είμαι καλά», έκανε δύο φορές τον κύκλο του πάρκινγκ και βάρεσε κόρνες (όχι ο ίδιος, αλλά ο οδηγός του) σε ένδειξη της πανηγυρικής του διάθεσης.

