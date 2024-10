Ο Φεράν Τόρες τραυματίστηκε απέναντι στην Αλαβές και αναμένεται να απουσιάσει για σχεδόν τρεις εβδομάδες.

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να περάσει σβηστά από την έδρα της Αλαβές και να επικρατήσει με 3-0, ωστόσο ο Χάνσι Φλικ είδε έναν ακόμα ποδοσφαιριστή του να μπαίνει στη λίστα των τραυματιών. Ο λόγος για τον Φεράν Τόρες που χρειάστηκε να αντικατασταθεί αναγκαστικά στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Μπαρτσελόνα, ο Ισπανός επιθετικός έχει υποστεί μια μικρή ζημιά στον προσαγωγό στου δεξιού του ποδιού και θα χρειαστεί να μπει στα «πιτς» για τις επόμενες εβδομάδες. Τα Μέσα της Βαρκελώνης αναφέρουν πως ο Τόρες θα μείνει εκτός για ένα διάστημα τριών εβδομάδων, κάτι που σημαίνει ότι θα επιστρέψει μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της διακοπής των εθνικών ομάδων.

Για τον Φλικ πάντως υπάρχουν και ευχάριστα, καθώς ο Γκάβι βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

MEDICAL NEWS | Tests conducted this morning have revealed that first team player Ferran Torres has a right hamstring injury. His return to training will be determined by his recovery. pic.twitter.com/YzZJfRpbhT