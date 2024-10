Ο Γκάβι βρίσκεται μια ανάσα από την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και μάλιστα δεν αποκλείεται να έχει θέση στην αποστολή απέναντι στη Σεβίλλη στο αμέσως επόμενο παιχνίδι μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Όλο και πιο κοντά στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση βρίσκεται ο Γκάβι. Για την ακρίβεια, πλέον ο Ισπανός μέσος της Μπαρτσελόνα μετράει αντίστροφα, καθώς έχει ήδη μπει εδώ και μερικές εβδομάδες σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και απλώς αναμένει το «πράσινο» φως του ιατρικού επιτελείου ώστε να σφραγίσει οριστικά το μεγάλο του comeback.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στη Βαρκελώνη, ο Χάνσι Φλικ σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να του δώσει μια θέση στην αποστολή του παιχνιδιού με τη Σεβίλλη. Όπως αναφέρει η «Mundo Deportivo», ο Γκάβι προπονείται χωρίς καμία ενόχληση εδώ και αρκετές εβδομάδες και για αυτό ο Φλικ θέλει να του δώσει μια έξτρα ώθηση ώστε να νιώσει και εκείνος ότι μπορεί να επανέλθει πλήρως και να βοηθήσει τους συμπαίκτες του.

Εάν δεν προκύψει κάποια νέα εξέλιξη, ο Γκάβι θα βρεθεί κατά πάσα πιθανότατα στην αποστολή του αμέσως επόμενου παιχνιδιού μετά τη διακοπή, εκείνο δηλαδή απέναντι στη Σεβίλλη στις 20/10.

(🌕) JUST IN: Hansi Flick is considering on including Gavi in the squad that faces Sevilla — he feels this match is ideal for his return. @ffpolo #FCB 🔥🔵🔴🚨 pic.twitter.com/ixQWb9DbSX