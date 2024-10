Φλικ: «Ανυπομονώ για την επιστροφή του Γκάβι»

Πως και πως περιμένει την επιστροφή του Γκάβι στις αγωνιστικές υποχρεώσεις ο Χάνσι Φλικ.

Όλο και πιο κοντά στη μεγάλη του επιστροφή στην αγωνιστική δράση βρίσκεται ο Γκάβι. Ο Ισπανός μέσος της Μπαρτσελόνα έχει επιστρέψει στις προπονήσεις εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες, ωστόσο ακόμα δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας ώστε να τεθεί στη διάθεση του Χάνσι Φλικ.

Την επιστροφή του Γκάβι πάντως, πέρα από τον ίδιο τον Ισπανό, την περιμένει πως και πως και ο Χάνσι Φλικ. Ο Γερμανός τεχνικός αναφέρθηκε στον νεαρό μέσο της Μπαρτσελόνα και δήλωσε πως ανυπομονεί για την επιστροφή του, καθώς τόνισε πως ο 21χρονος διαθέτει πολλή ποιότητα.

«Πιστέψτε με, δεν μπορώ να περιμένω για την επιστροφή του Γκάβι. Βλέπω την ποιότητα που έχει μέσα από τις προπονήσεις. Τον περιμένουμε», δήλωσε ο Φλικ. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Γκάβι αναμένεται να επιστρέψει σε φουλ δράση αμέσως μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

🔵🔴⏳ Hansi Flick: "Trust me, I just can't wait for Gavi to come back".



"I can see the amazing quality he has in training. We wait for him". pic.twitter.com/COjmYZD9QS