Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα ο Τζοάν Λαπόρτα θέλει να φέρει έναν σούπερ σταρ στην Μπαρτσελόνα το ερχόμενο καλοκαίρι και έχει ήδη «κυκλώσει» το όνομα του Νεϊμάρ.

Όλο και πιο κοντά στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση βρίσκεται ο Νεϊμάρ. Ο Βραζιλιάνος σταρ που τραυματίστηκε την περασμένη σεζόν σοβαρά στο γόνατο, μπήκε μετά από σχεδόν έναν χρόνο στις προπονήσεις και πλέον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Την ίδια ώρα, στη Βαρκελώνη αναφέρουν πως ο 32χρονος βρίσκεται στα «ραντάρ» της Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με την «Sport» ο «Νέι» αποτελεί έναν από τους στόχους του προέδρου της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα, για τη μεταγραφική περίοδο του ερχόμενου καλοκαιριού.

Όπως αναφέρουν οι Καταλανοί, ο Λαπόρτα θα προσπαθήσει να ντύσει στα «μπλαουγκράνα» έναν σούπερ σταρ. Ο πρώτος στόχος και το μεγάλο όνειρο του προέδρου της Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Μια δύσκολη περίπτωση ωστόσο, καθώς ο Νορβηγός δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ τα οικονομικά της Μπαρτσελόνα εξακολουθούν να μην βρίσκονται σε καλό επίπεδο.

Ο Νεϊμάρ φέρεται να είναι το plan b του Λαπόρτα σύμφωνα με την Sport. Ο Βραζιλιάνος άσος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Αλ Χιλάλ έως και το καλοκαίρι του 2025, κάτι που σημαίνει πως από τον ερχόμενο Γενάρη θα έχει τη δυνατότητα να συζητήσει και να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θελήσει ώστε να υπογράψει ως ελεύθερος για την επόμενη σεζόν.

Μεγάλο ρόλο στην υπόθεση μπορεί να «παίξει» ο ατζέντης του Βραζιλιάνου σταρ, Πίνι Ζάχαβι, με τον οποίο ο Λαπόρτα διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις εδώ και πολλά χρόνια. Ο γνωστός ατζέντης ήταν αυτός άλλωστε που βοήθησε τον Λαπόρτα τόσο στη μεταγραφή του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι όσο και στη συμφωνία με τον Χάνσι Φλικ.

