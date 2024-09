Στο προπονητικό επιτελείο του Χάνσι Φλικ στην Μπαρτσελόνα αναμένεται να επιστρέψει μέσα στον Γενάρη ο Τιάγκο Αλκάνταρα.

Έτοιμος να επιστρέψει ξανά στην Μπαρτσελόνα είναι ο Τιάγκο Αλκαντάρα. Το περασμένο καλοκαίρι, ο Ισπανός αποφάσισε να «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και να κάνει στροφή στην καριέρα του, ξεκινώντας τα προπονητικά του μαθήματα.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ο Τιάγκο ακολούθησε την αποστολή της Μπαρτσελόνα στις ΗΠΑ και δούλεψε δίπλα στον Χάνσι Φλικ με τον οποίο διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις από το κοινό τους πέρασμα στην Μπάγερν.

Ο Τιάγκο αποχώρησε ωστόσο μετά την προετοιμασία καθώς είχε συμφωνήσει να δώσει το «παρών» μόνο στην περιοδεία των «μπλαουγκράνα» στις ΗΠΑ. Σύμφωνα ωστόσο με τα Μέσα της Βαρκελώνης, ο Αλκαντάρα θα επιστρέψει μέσα στους επόμενους μήνες στην Μπαρτσελόνα και θα αναλάβει μόνιμο ρόλο στο τεχνικό επιτελείο του Φλικ.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά Μέσα, ο Φλικ έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Αλκαντάρα και οι δύο τους έχουν συμφωνήσει πως μέσα στον Γενάρη ο Ισπανός θα αναλάβει ρόλο και με τη... βούλα στο σταφ του Γερμανού τεχνικού.

Ο Φλικ θεωρεί πως οι γνώσεις που έχει ο Αλκαντάρα από το κλαμπ και ο τρόπος με τον οποίο αγωνιζόταν, θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τους μέσους της Μπαρτσελόνα αλλά και γενικότερα τη νεανική ομάδα που έχει στα χέρια του ο Γερμανός προπονητής.

(🌕) JUST IN: Thiago will return to Hansi Flick’s coaching staff in January. @martinezferran #FCB 🤝🔵🔴🚨 pic.twitter.com/NsymQQn0As