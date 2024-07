Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Τιάγκο Αλκάνταρα αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στα 33 του χρόνια.

Μια «γενναία» απόφαση φέρεται πως πήρε ο Τιάγκο Αλκάνταρα, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, σκοπεύει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Επί σειρά ετών ο Ισπανός χαφ έχει ταλαιπωρηθεί από πολλούς τραυματισμούς και στα 33 του φαίνεται πως θα βάλει μια τελεία στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ο Τιάγκο είναι παιδί της «Μασία» και από το 2011 αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο από το 2011. Έπαιξε μια διετία στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα, επτά χρόνια στην Μπάγερν Μονάχου και την τελευταία τετραετία ήταν ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ. Με την εθνική ομάδα της Ισπανίας μέτρησε 46 εμφανίσεις και σκόραρε δυο γκολ.

🚨 EXCLUSIVE: Thiago Alcantara has decided to retire from professional football.



Former Barça, Bayern, Liverpool and Spain player has made his decision.



Thiago’s passion and love for the game continues as he’s ready for new chapter in football after few months planning for it. pic.twitter.com/zR4Uvum1rH