Κατά τη διάρκεια του Μπαρτσελόνα-Χετάφε (26/7,1-0), η ασφάλεια απομάκρυνε από την κερκίδα οπαδό της Ρεάλ Μαδρίτης, που φορούσε μπλούζα του Μπαπέ και δεχόταν αποδοκιμασίες από τους υπόλοιπους θεατές.

Παραλίγο να σημειωθούν ευτράπελα στις εξέδρες του Ολυμπιακού σταδίου του Μοντζουίκ, όταν ένας φίλαθλος της Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε ανάμεσα στους θεατές για να παρακολουθήσει το Μπαρτσελόνα - Χετάφε.

Το πρόβλημα δεν ήταν η παρουσία του υποστηρικτή των Μαδριλένων στο γήπεδο, αλλά το ότι εμφανίστηκε εκεί φορώντας τη φανέλα του Κιλιάν Μπαπέ με το Νο.9 στην πλάτη. Ο ίδιος άκουγε αποδοκιμασίες από τον κόσμο των Μπλαουγκράνα και ήταν επικίνδυνο για τη σωματική του ακεραιότητα το να βρίσκεται ανάμεσά τους με τη συγκεκριμένη εμφάνιση.

Προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα, άνδρας της ασφάλειας τον απομάκρυνε και του ζήτησε να περάσει εκτός του γηπέδου, με την υπόλοιπη κερκίδα να... πανηγυρίζει επειδή έφυγε, κάνοντας χειρονομίες προς τον οπαδό της Βασίλισσας.

Yesterday, a fan wearing Real Madrid shirt in Barcelona - Getafe match was thrown out of the stadium by the security. pic.twitter.com/yYLvEcqdZm