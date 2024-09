Ο Μαρκ Άντρε Τερ Στέγκεν τραυματίστηκε στο γόνατο απέναντι στη Βιγιαρεάλ και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για πολλούς μήνες. Η Μπαρτσελόνα καλείται να ζήσει χωρίς τον Γερμανό, με τον Ινάκι Πένια να έχει να κουβαλήσει βαρύ φορτιό ενόψει της συνέχειας.

Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο δυνατό σενάριο για την Μπαρτσελόνα και τον Μαρκ Άντρε Τερ Στέγκεν.

Ο 32χρονος τερματοφύλακας, που αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα, έχει υποστεί ρήξη τένοντα στην επιγονατίδα του δεξιού του ποδιού και θα πρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αποκαταστήσει την πολύ σοβαρή ζημιά.

Μια εξέλιξη που φέρνει σε δύσκολη θέση τους «μπλαουγκράνα», καθώς τον Γερμανό τερματοφύλακα θα χρειαστέι να τον αντικαταστήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Ινάκι Πένια. Ο νεαρός Ισπανός τερματοφύλακα χρειάστηκε και την περασμένη σεζόν να καλύψει το κενό του Γερμανού διεθνή κίπερ, καθώς ο Τερ Στέγκεν έλειπε για περίπου τρεις μήνες λόγω ενός προβλήματος στην πλάτη.

❗ [MEDICAL NEWS]



Tests carried out on the first team player, Marc ter Stegen confirm that he has a complete rupture in the patella tendon in his right knee. On Monday afternoon he will undergo a surgical process and once complete a new update will be released. pic.twitter.com/V00BNZRQOI