«Άκυρος» ο δανεισμός του Στέφαν Μπαΐτσετιτς στην Μπαρτσελόνα, καθώς οι Μπλαουγκράνα δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ, λόγω του FFP. Στη Ζάλτσμπουργκ θα συνεχίσει ο 19χρονος Ισπανός.

Η περίπτωση του Στέφαν Μπαΐτσετιτς είχε απασχολήσει την Μπαρτσελόνα το τελευταίο διάστημα, με τους Μπλαουγκράνα να καταθέτουν πρόταση στη Λίβερπουλ για μονοετή δανεισμό του παίκτη.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν προχώρησε, λόγω των προβλημάτων της Μπαρτσελόνα με το Financial Fair Play (FFP). Τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Μπλαουγκράνα ήρθαν να «μπλοκάρουν» το deal που ήταν σχεδόν... τελειωμένο, ενώ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο πλέον πιθανός προορισμός του 19χρονου παίκτη της Λίβερπουλ για την τρέχουσα σεζόν θα είναι η Ζάλτσμπουργκ.

Καθώς φαίνεται, η Μπαρτσελόνα θα πρέπει να αναζητήσει νέες λύσεις για να αναπληρώσει το κενό του άφησε ο 17χρονος χαφ Μπερνάλ, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει τη σεζόν.

🔴⚪️✈️ Stefan Bajcetić to RB Salzburg, here we go! No chance for Barcelona even with attempts overnight.



Barça issues with Financial Fair Play block the move and they can’t proceed with La Liga limits.



Bajcetić leaves #LFC to join Salzburg, travel and medical today. 🇦🇹 pic.twitter.com/ovTT71oLFu