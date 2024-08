Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Μπαρτσελόνα κατέθεσε πρόταση στη Λίβερπουλ για τον μονοετή δανεισμό του Στέφαν Μπαΐτσετιτς.

Ο Χάνσι Φλικ έβαλε στο «μάτι» τον Στέφαν Μπαΐτσετιτς! Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Μπαρτσελόνα κατέθεσε πρόταση στη Λίβερπουλ για τον δανεισμό του νεαρού ταλαντούχου αμυντικού χαφ.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος οι Μπλαουγκράνα ζήτησαν από τους Reds τον μονοετή δανεισμό του 19χρονου Ισπανού μέσου, με ενοίκιο ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ και χωρίς να μπει ρήτρα αγοράς. Μετά τον τραυματισμό του 17χρονου χαφ Μπερνάλ, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού, η Μπάρτσα ψάχνεται στις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών για «6αρι» και ο Μπαΐτσετιτς είναι ο εκλεκτός, έστω και ως... προσωρινή λύση.

🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: Barcelona submit straight loan proposal to Liverpool for talented midfielder Stefan Bajcetic!



More exclusive details: loan bid worth €4m fee, NO buy clause.



After loan bid from RB Salzburg on Tuesday, now Barça try to make it happen after Bernal injury.



🧨👀 pic.twitter.com/YYbG7Y84mA