Ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα θα πρέπει να θεωρείται ο Ντάνι Όλμο σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο!

Θετική κατάληξη φαίνεται πως θα έχει η υπόθεση του Ντάνι Όλμο για την Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Ισπανός μεσοεπιθετικός βρίσκεται πολύ κοντά στους «μπλαουγκράνα», καθώς ο Ντέκο φέρεται να έχει προχωρήσει σημαντικά την υπόθεση του και εφόσον δεν προκύψει κάποια νέα ανατροπή τότε όλα θα τελειώσουν άμεσα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα βρίσκεται στη Λειψία από τη Δευτέρα και φαίνεται πως έχει καταφέρει να κάνει σημαντικά βήματα προόδου στις διαπραγματεύσεις με τους ανθρώπους των «ταύρων». Όπως αναφέρει ο Ρομάνο η Μπαρτσελόνα αναμένεται να δαπανήσει ένα ποσό της τάξης των 55+7 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να κάνει δικό της τον Όλμο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ισπανός έχει ήδη δώσει τα χέρια με τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα και περιμένει τη συμφωνία των δύο ομάδων προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

🚨🔵🔴 Understand Barcelona are close to getting Dani Olmo deal done with RB Leipzig!



Meeting ongoing in Leipzig with Deco, agents and RB directors, positive so far.



Talks at final stages on package worth over €60m add-ons included, payment terms discussed.



Key hours ⏳🇪🇸 pic.twitter.com/rpJSquMi0D