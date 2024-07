Την περίπτωση του Ενγκολό Καντέ φέρεται να εξετάζει η Μπαρτσελόνα, με τους «μπλαουγκράνα» να επιθυμούν τον δανεισμό του έμπειρου Γάλλου χαφ από την Αλ Ιτιχάντ.

Μπορεί ο Νίκο Γουίλιαμς να αποτελεί ο μεγάλος μεταγραφικός στόχος της Μπαρτσελόνα και ο ποδοσφαιριστής στον οποίο οι «μπλαουγκράνα» θέλουν να επενδύσουν, ωστόσο το κλαμπ της Βαρκελώνης θέλει να ενισχυθεί και σε περισσότερες θέσεις.

Ο Χάνσι Φλικ φέρεται να έχει εισηγηθεί την απόκτηση ενός χαφ και συγκεκριμένα του Ενγκολό Καντέ, καθώς ο Πέδρι θα απουσιάσει για τον επόμενο μήνα, όπως και ο Φρένκι Ντε Γιόνγκ, ενώ την ίδια στιγμή η επιστροφή του Γκάβι δεν μπορεί ακόμα να εκτιμηθεί καθώς ο νεαρός Ισπανός μέσος βρίσκεται στο στάδιο της αποκατάστασης του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη στο γόνατο τον περασμένο Νοέμβρη.

Οι «μπλαουγκράνα» εξετάζουν την περίπτωση του Καντέ και θέλουν να τον αποκτήσουν ως δανεικό από την Αλ Ιτιχάντ στην οποία βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2023. Όπως υποστηρίζει η «Sport», η Μπαρτσελόνα θέλει να αποκτήσει έναν χαφ δίχως να χρειαστεί να δαπανήσει κάποιο μεγάλο χρηματικό ποσό και για αυτόν τον λόγο ο έμπειρος Γάλλος μέσος βρίσκεται ψηλά στη λίστα. Βέβαια οι Ισπανοί τονίζουν πώς δύσκολα θα έκανε αποδεκτή μια τέτοια πρόταση η Αλ Ιτιχάντ, έχοντας ήδη απορρίψει πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων της Γουέστ Χαμ.

(🌕) JUST IN: N’Golo Kante has emerged among the candidates at Barcelona as a ‘low-cost midfield signing’ - they’d like to get him on loan, although that looks to be unlikely. @tjuanmarti #Transfers 🇫🇷🚨 pic.twitter.com/rqZnszXe8Y