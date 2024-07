Τα δυσάρεστα επιβεβαιώθηκαν για τον Πέδρι, καθώς ο Ισπανός χαφ της Μπαρτσελόνα θα μείνει εκτός δράσης για της επόμενες πέντε εβδομάδες και ουσιαστικά θα χάσει το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ήταν γνωστό ότι ο τραυματισμός που υπέστη ο Πέδρι στον προημιτελικό με τη Γερμανία από το μαρκάρισμα του Κρόος, ήταν αρκετά σοβαρός. Πλέον ωστόσο είναι και επίσημο, καθώς ο νεαρός χαφ της Μπαρτσελόνα υποβλήθηκε σήμερα σε μαγνητική τομογραφία από τους γιατρούς των «μπλαουγκράνα».

Μπορεί ο Πέδρι να γλίτωσε τα χειρότερα στο γόνατο του, ωστόσο ο τραυματισμός που έχει υποστεί είναι αρκετός για να τον αφήσει εκτός δράσης για τις επόμενες πέντε εβδομάδες. Ο Πέδρι δεν αναμένεται να επιστρέψει πριν από τις αρχές του Αυγούστου, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει σίγουρα την προετοιμασία της Μπαρτσελόνα και φυσικά το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Εάν όλα κυλήσουν ομαλά τότε ο Ισπανός χαφ θα είναι έτοιμος στις αρχές του Σεπτέμβρη.

MEDICAL NEWS | Test carried out this morning at the Ciutat Esportiva Joan Gamper have revealed that Pedri has a left knee sprain. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/DN3U7L3rtZ