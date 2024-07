Η μεγάλη ζήτηση που υπάρχει στην Μπαρτσελόνα για τη φανέλα του Λαμίν Γιαμάλ οδήγησε στην εξάντληση του γράμματος «Α» στην μπουτίκ των «μπλαουγκράνα», δημιουργώντας προβλήματα στις πωλήσεις των νέων εμφανίσεων.

Τι και αν μόλις έγινε 17 ετών; Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει «τρελάνει» για τα καλά τους φιλάθλους της Μπαρτσελόνα και με τα καμώματα του στο EURO 2024 συστήθηκε σε όλη την Ευρώπη. Ο 17χρονος άσος είναι αυτός που αναμένεται να τραβήξει του κουπί στην Μπαρτσελόνα για τα επόμενα πολλά χρόνια, έχοντας ήδη γίνει η... πρώτη μούρη του κλαμπ.

Από τη στιγμή μάλιστα που γνωστοποιήθηκε ότι ο Γιαμάλ θα φοράει από τη νέα σεζόν τη φανέλα με το νούμερο 19, η ζήτηση της φανέλας του νεαρού εξτρέμ έχει φτάσει στα... ουράνια. Η Μπαρτσελόνα έβγαλε τη νέα της εμφάνιση την Πέμπτη και οι φίλαθλοι της έκαναν χαμό στην επίσημη μπουτίκ της ομάδας για μια φανέλα με το όνομα του Γιαμάλ και το νούμερο 19. Αυτός ο πανικός φέρεται να δημιούργησε και προβλήματα στους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα στην μπουτίκ.

Σύμφωνα με την «Mundo Deportivo», η μεγάλη ζήτηση της φανέλας του Γιαμάλ οδήγησε στην εξάντληση του γράμματος «Α». Ο Γιαμάλ έχει ζητήσει να έχει στη φανέλα του ολόκληρο το ονοματεπώνυμο του, με αποτέλεσμα για κάθε του εμφάνιση να χρειάζονται τρία «Α». Αυτό έφερε και την προσωρινή εξάντληση του συγκεκριμένου γράμματος.

