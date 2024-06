Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Λούκα Μόντριτς παραμένει στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς θα υπογράψει νέο συμβόλαιο την επόμενη εβδομάδα.

Η νίκη του Σαββάτου στον τελικό του Champions League επί της Μπορούσια Ντόρτμουντ μπορεί να ήταν η τελευταία παράσταση του Τόνι Κρόος ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά δεν ισχύει το ίδιο και για τον Λούκα Μόντριτς.

Ο 38χρονος, παρά το γεγονός ότι ήταν αναπληρωματικός στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν 2023/24, είναι διατεθειμένος να παρατείνει την παραμονή του για άλλους 12 μήνες παρά τις πιο συμφέρουσες οικονομικά προσφορές που είχε στο τραπέζι του.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κροάτης μέσος αναμένεται να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο την επόμενη εβδομάδα.

Η τελική συνάντηση θα γίνει με τον πρόεδρο των Μαδριλένων Φλορεντίνο Πέρεθ και θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις.

Τονίζεται δε ότι ο Μόντριτς δεν ενδιαφέρθηκε για τα χρήματα καθώς απέρριψε δύο μεγάλες οικονομικά προτάσεις προκειμένου να παραμείνει «κάτοικος» Μπερναμπέου.

