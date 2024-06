Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κιντέρα Ετζούκε συμφώνησε με την Σεβίλλη και θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Ο Κιντέρα Ετζούκε, που ήταν ένας από τους στόχους του ΠΑΟΚ για την ενίσχυσή του στις θέσεις των εξτρέμ, φαίνεται πως βγαίνει πλέον από το... κάδρο. Ο 26χρονος Νιγηριανός εξτρέμ, που έμεινε ελεύθερος από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, συμφώνησε με την Σεβίλλη.

Την είδηση αποκάλυψε με αποκλειστικές του πληροφορίες ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο που έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X και ενημέρωσε πως ο Ετζούκε έφτασε σε προφορική συμφωνία με τους Ανδαλουσιάνους και αναμένεται να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει την επόμενη εβδομάδα.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: Sevilla agree deal to sign Nigerian winger Chidera Ejuke as free agent, here we go!



Verbal agreement in place with Sevilla on contract terms, medical and signature are booked for next week. pic.twitter.com/ZamnF6hLCS