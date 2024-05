Ο Νάβας επιτίθεται στη Σεβίλλη: «Είπαν ότι φεύγω γιατί έχω καλύτερη πρόταση, κανείς δεν με κάλεσε να συνεχίσω»

Ο πολύπειρος αμυντικός έδωσε τη δική του εκδοχή για την επικείμενη αποχώρησή του από τη Σεβίλλη στο τέλος της σεζόν σε μια «ανοιχτή επιστολή στη Σεβίλλη μου».

Ο εμβληματικός αρχηγός της Σεβίλλης, Χεσούς Νάβας θέλησε να εξηγήσει ορισμένα πράγματα σχετικά με την αποχώρησή του από το club στο τέλος της σεζόν, σε μια ανοιχτή επιστολή στην οποία εκφράζει την πικρία του για την στάση της διοίκησης του συλλόγου τονίζοντας πως ενώ άπαντες του είχαν πει ότι μπορεί να συνεχίσει στην ομάδα όσο ήθελε, ουδείς επικοινώνησε μαζί του για να συζητήσουν την «επόμενη μέρα» παρότι πέρασε μια ολόκληρη ποδοσφαιρική ζωή στο «Πιθχουάν»!

Γύρω στα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ο εμβληματικός αρχηγός των Σεβιγιάνων δημοσιοποιήσε ένα κείμενο στα social media για να αποχαιρετήσει τους οπαδούς της Σεβίλλης και να εξηγήσει την αποχώρησή του από τον σύλλογο. Ο έμπειρος αμυντικός καταφέρθηκε ευθέως εναντίον του συλλόγου, αναφέροντας ότι κανείς δεν του τηλεφώνησε για να συζητήσουν τη συνέχειά του και ότι, παρά τα όσα λέγονται, «δεν έχει ακόμα καλύτερη πρόταση».

Αφού εξέφρασε τη θλίψη του και ευχαρίστησε τους οπαδούς για την αγάπη τους, ο Νάβας έδωσε τη δική του εκδοχή για το τι συνέβη με σκληρά λόγια: «Μόνο οι πιο στενοί μου φίλοι γνωρίζουν πόσο δύσκολο ήταν για μένα να σκεφτώ να φύγω. Γιατί είναι η δική μου Σεβίλλη και δεν υπήρξε κανένα τηλεφώνημα, κανένα, από αυτούς που θα έπρεπε να μου προτείνουν τη συνέχεια. Αλλά είναι ακόμα πιο οδυνηρό να αντιμετωπίζεις το γεγονός ότι μετά την επικοινωνία δεν υπήρξε αναμονή, ας δούμε...».

«Πάντα μου έλεγαν ότι μπορούσα να μείνω εδώ όσο ήθελα, αλλά κανείς δεν μου ξεκαθάρισε τις αμφιβολίες ότι στο τέλος της σεζόν θα υπήρχε ένα τηλεφώνημα για να επιβεβαιωθεί η συνέχειά μου», πρόσθεσε ο αρχηγός για να επιβεβαιώσει, τουλάχιστον κατά τη δική του εκδοχή, ότι στο Σάντσεθ-Πιθχουάν κανείς δεν ασχολήθηκε με την ανανέωσή του και ότι δεν προσπάθησαν καν να τον πείσουν να μείνει.

Ο Νάβας δηλώνει επίσης ότι προς το παρόν δεν έχει άλλη ομάδα για την επόμενη σεζόν: «Τελειώνω με μια οδυνηρή νότα. Είπαν ότι φεύγω λόγω καλύτερης πρότασης, αλλά αν αυτός ήταν ο λόγος δεν θα ήμουν στην ομάδα της ψυχής μου για σχεδόν όλη μου την καριέρα. Ούτε εγώ έχω ομάδα γιατί θέλω να επικεντρωθώ ψυχή τε και σώματι στην πατρίδα μου...», πρόσθεσε ο παίκτης.

