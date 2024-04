Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι κουβαλάει πολλή... τρέλα, καθώς πριν από το μεγάλο clasico πήγε να κάνει πλάκα σε έναν αστυνόμο προσπαθώντας να τον τρομάξει, πριν του δώσει τελικά τη φανέλα του!

Δεν αποτελεί μυστικό ότι ο Αντόνιο Ρούντιγκερ κουβαλάει μεγάλη δόση... τρέλας. Ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός συνηθίζει να προσφέρει highlights λόγω του απίστευτου χαρακτήρα που διαθέτει, κάνοντας μάλιστα πλάκες και σε αντιπάλους την ώρα των αγώνων.

Ο κεντρικός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε και χθες να μπει στο προσκήνιο, πριν καν ξεκινήσει το μεγάλο clasico με την Μπαρτσελόνα. Την ώρα που κατευθυνόταν προς τον αγωνιστικό χώρο του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για το καθιερωμένο ζέσταμα, ο Ρούντιγκερ θέλησε να κάνει πλάκα σε έναν αστυνόμο που βρισκόταν έξω από τα αποδυτήρια, προσθαώντας να τον τρομάξει.

Ο αστυνόμος δεν... τσίμησε ωστόσο και απλώς χαμογέλασε στον Γερμανό στόπερ της Ρεάλ ο οποίος ωστόσο δεν τον ξέχασε. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ρούντιγκερ επισκέφτηκε και πάλι τον αστυνόμο, ωστόσο αυτή τη φορά για να του δώσει τη φανέλα του και όχι για να του κάνει νέα πλάκα.

Rüdiger gave his shirt to the police officer who was in the locker room tunnel. 😂 pic.twitter.com/84OxSZok4U