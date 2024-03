Ο Λαμίν Γιαμάλ δέχτηκε το standing ovation του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στο φιλικό της Ισπανίας με τη Βραζιλία και μπήκε σε μια... μικρή λίστα από ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα που χειροκροτήθηκαν στην ιστορική έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Τρελαίνει κόσμο ο Λαμίν Γιαμάλ. Τι και αν ακόμα βρίσκεται στο 16ο έτος της ηλικίας του και μετά τις προπονήσεις του με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα πηγαίνει... καρφί για μαθηματικά και φυσική; Ο Ισπανός εξτρέμ της Μπαρτσελόνα κάνει... πλάκα και ήδη αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών των «μπλαουγκράνα» και όχι μόνο.

Αυτό αποδείχθηκε και στο τελευταίο φιλικό της εθνικής Ισπανίας απέναντι στη Βραζιλία. Ο 16χρονος έκανε ό,τι ήθελε στην δεξιά πλευρά, περνώντας σαν σταματημένους τους αμυντικούς της Βραζιλίας που δεν έβρισκαν τρόπο να του βάλουν «στοπ». Ο Γιαμάλ ήταν καθοριστικός παράγοντας για τη «Φούρια Ρόχα» στο φιλικό με τη «Σελεσάο» έχοντας συμμετοχή και στα τρία γκολ, με ένα κερδισμένο πέναλτι, μια ασίστ και μια πάσα στον Καρβαχάλ που κέρδισε το πέναλτι στο τρίτο γκολ των Ισπανών.

Αυτό οδήγησε τους φιλάθλους που είχαν δώσει το «παρών» στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» να τον αποθεώσουν. Το «Μπερναμπέου» σηκώθηκε στο πόδι για τον 16χρονο Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα και τον αποθέωσε με ένα standing ovation, με τον... μικρό να βάζει το όνομα του σε μια ιδιαίτερη λίστα «μπλαουγκράνα» ποδοσφαιριστών που έχουν χειροκροτηθεί μέσα στην ιστορική έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναμενόμενα η λίστα των ποδοσφαιριστών της Μπαρτσελόνα που έχει χειροκροτηθεί στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» είναι μικρή. Μέχρι και το φιλικό της Ισπανίας, οι «μπλαουγκράνα» που είχαν χειροκροτηθεί από τους φιλάθλους της Ρεάλ ήταν μόλις τρεις.

Ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα που δέχτηκε το standing ovation από το αντίπαλο δέος ήταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο Ντιεγκίτο είχε δώσει μια εκπληκτική παράσταση μέσα στη Μαδρίτη φορώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα με τους φιλάθλους της Ρεάλ να τον παραδέχονται και να τον χειροκροτούν.

Το μαδριλένικο χειροκρότημα είχε δεχτεί και ο Ροναλντίνιο ως «μπλαουγκράνα». Ο Βραζιλιάνος είχε κάνει άνω-κάτω τη Βασίλισσα σε ένα clasico στο «Μπερναμπέου» και δέχτηκε το standing ovation από τους φιλάθλους της Βασίλισσας οι οποίοι του υποκλίθηκαν. Χειροκρότημα από τους οπαδούς της Ρεάλ είχε δεχτεί και το 2016 ο Αντρές Ινιέστα.

Κατά την αποχώρηση του από το παιχνίδι, οι φίλαθλοι της Ρεάλ σηκώθηκαν και υποκλίθηκαν στον χαφ της Μπαρτσελόνα, μετά από μια μοναδική παράσταση που έδωσε μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Βέβαια ο Ινιέστα από το 2010 και μετά χειροκροτήθηκε αμέτρητες φορές στα ισπανικά γήπεδα λόγω του γκολ που πέτυχε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Νότιας Αφρικής που χάρισε το Μουντιάλ στην εθνική ομάδα της χώρας.

