Γιαμάλ: Μαζί με το βραβείο Μαραντόνα πήρε δώρο κι ένα Bugatti Tourbillon
Ο Λαμίν Γιαμάλ είχε την τιμητική του στο γκαλά των Globe Soccer Awards, όπου έλαβε τρία βραβεία, μεταξύ των οποίων το βραβείο Μαραντόνα για τον πιο ταλαντούχο παίκτη της σεζόν. Αυτό που δεν γνώριζε όμως ήταν ότι αυτό συνοδευόταν κι από ένα ακόμα δώρο, το οποίο δεν... τσιγκουνεύτηκαν καθόλου οι διοργανωτές.
Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα πήρε ένα ρολόι Bugatti Tourbillon της Jacob & Co. αξίας περίπου 372.000 ευρώ!
Το συγκεκριμένο ρολόι αποτελεί αποτέλεσμα της μακροχρόνιας συνεργασίας της Jacob & Co. με την Bugatti και είναι εμπνευσμένο από τον V16 κινητήρα των αυτοκινήτων που κατασκευάζει η εταιρία. Το Bugatti Tourbillon είναι φτιαγμένο από λευκό χρυσό 18 καρατίων και περιλαμβάνει 328 διαμάντια και 18 ρουμπίνια, που αναπαριστούν τα πίσω φώτα του super car που έχουν δημιουργήσει.
Η συγκεκριμένη έκδοση, η «Baguette Edition», ανήκει στα 18 πιο limited ρολόγια από τα μόλις 150 συνολικά που θα παραχθούν.
🚨| 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Lamine Yamal has received a Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon special edition watch worth $400K for winning the 'Maradona Award' for best skills and talent at Globe Soccer. #fcblive pic.twitter.com/NMFAzVmBFL— BarçaTimes (@BarcaTimes) December 28, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.