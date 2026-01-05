Το βραβείο Μαραντόνα που παρέλαβε ο Γιαμάλ στα Globe Soccer Awards ήταν «πακέτο» με ένα πανάκριβο ρολόι της Jacob & Co σε συνεργασία με την Bugatti.

Ο Λαμίν Γιαμάλ είχε την τιμητική του στο γκαλά των Globe Soccer Awards, όπου έλαβε τρία βραβεία, μεταξύ των οποίων το βραβείο Μαραντόνα για τον πιο ταλαντούχο παίκτη της σεζόν. Αυτό που δεν γνώριζε όμως ήταν ότι αυτό συνοδευόταν κι από ένα ακόμα δώρο, το οποίο δεν... τσιγκουνεύτηκαν καθόλου οι διοργανωτές.

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα πήρε ένα ρολόι Bugatti Tourbillon της Jacob & Co. αξίας περίπου 372.000 ευρώ!

Το συγκεκριμένο ρολόι αποτελεί αποτέλεσμα της μακροχρόνιας συνεργασίας της Jacob & Co. με την Bugatti και είναι εμπνευσμένο από τον V16 κινητήρα των αυτοκινήτων που κατασκευάζει η εταιρία. Το Bugatti Tourbillon είναι φτιαγμένο από λευκό χρυσό 18 καρατίων και περιλαμβάνει 328 διαμάντια και 18 ρουμπίνια, που αναπαριστούν τα πίσω φώτα του super car που έχουν δημιουργήσει.

Η συγκεκριμένη έκδοση, η «Baguette Edition», ανήκει στα 18 πιο limited ρολόγια από τα μόλις 150 συνολικά που θα παραχθούν.