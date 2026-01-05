Από ήρωας της Εσπανιόλ...σε μισητό αντίπαλο της, ο Ζοάν Γκαρθία επέστρεψε στην ομάδα που τον ανέδειξε με μια ονειρική εμφάνιση.

Όταν η Μπαρτσελόνα απέκτησε τον Ζοάν Γκαρθία, αρκετοί αμφισβήτησαν αυτή τη μεταγραφή ενώ οι φίλοι της Εσπανιόλ είδαν ακόμη ένα δικό τους παιδί να αφήνει το «RCD Stadium» και να ακολουθεί το δρόμο για το «Καμπ Νόου». Το περασμένο Σάββατο επέστρεψε στην πρώην του ομάδα ως βασικός τερματοφύλακας των Μπλαουγκράνα σε μια μονομαχία που θύμισε κάτι από τα παλιά. Δεν ήταν μόνο το καταλανικό ντέρμπι, ήταν το ντέρμπι του Γκαρθία, ένα παιχνίδι δύσκολο και συναισθηματικά φορτισμένο.

Η Εσπανιόλ υποδέχτηκε τον αντίπαλο ούσα σε εξαιρετική φόρμα. Έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα της σεζόν από το μακρινό 1995 και η πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή της επιτρέπει να κάνει ευρωπαϊκά όνειρα. Η ομάδα του Μανόλο Γκονθάλεθ αν και καλύτερη σε όλο το ματς, βρήκε απέναντι της τον Ισπανό γκολκίπερ που κατέβασε ρολά και διατήρησε για έβδομο παιχνίδι ανέπαφη την εστία του.

Είχε συνολικά έξι αποκρούσεις, η μία καλύτερη από την άλλη, αλλά αυτή στον Πέρε Μίγια ήταν το highlight της βραδιάς. Ο Ισπανός επιθετικός πήρε την κεφαλιά στη μικρή περιοχή και σημάδεψε την δεξιά γωνία, αλλά ο Γκαρθία με εκπληκτικά αντανακλαστικά σήκωσε το δεξί του χέρι και έδιωξε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. «O Γκαρθία ήταν φανταστικός, είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες στον κόσμο, ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του αγώνα, είμαι χαρούμενος που τον έχουμε μαζί μας», δήλωσε χαρακτηριστικά μετά το ντέρμπι ο Χάνσι Φλικ.

Ο 24χρονος τερματοφύλακας ήξερε ότι θα είχε να αντιμετωπίσει ένα εχθρικό κλίμα, όπως και συνέβη. Γύρω από το γήπεδο πριν την έναρξη του αγώνα, λούτρινοι αρουραίοι, ψεύτικα χαρτονομίσματα με το πρόσωπο του και συνθήματα εναντίον του «πλημμύρισαν» την περιοχή. Σε κάθε επαφή με την μπάλα δεχόταν αποδοκιμασίες και γιουχαρίσματα ενώ οι οπαδοί κρατούσαν χαρτόνια με ζωγραφισμένους αρουραίους και πάνω το πρόσωπό του.

Οι άνθρωποι της ομάδας ήξεραν το κλίμα που θα επικρατεί. Γι' αυτό και πήραν αυστηρά μέτρα ασφαλείας τοποθετώντας ακόμη και προστατευτικά δίχτυα πίσω από τα δύο τέρματα για την αποφυγή ρίψης αντικειμένων. Παρά την τεταμένη ατμόσφαιρα εκείνος κατάφερε να διατηρήσει την συγκέντρωσή του πραγματοποιώντας το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του.

Ο δρόμος προς το «Καμπ Νόου»

Ο Γκαρθία εντάχθηκε στις ακαδημίες της Εσπανιόλ στα 15 του και έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα το 2021. Την περσινή σεζόν ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας που πάλεψε για την παραμονή της στα σαλόνια της La Liga και ως καθιερωμένος στο βασικό σχήμα πολλοί πίστεψαν ότι δεν θα άφηνε τα κυανόλευκα. Αν και οι Πέρικος έχουν συνηθίσει να είναι στην σκιά της Μπαρτσελόνα, αυτό ήταν κάτι που τους πλήγωσε αρκετά.

Οι πολύ καλές του εμφανίσεις είχαν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων αλλά οι Μπλαουγκράνα πρόλαβαν. Όταν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή είχε να αντιμετωπίσει τα αρνητικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και γκράφιτι που τον χαρακτήριζαν προδότη σε δρόμους της γειτονιάς του. Ο Έντου Ντε Μπατγιέ, σχολιαστής των αγώνων της Εσπανιόλ στο RAC1 τα τελευταία 20 χρόνια, έκανε λόγο για μια αποχώρηση που απογοήτευσε βαθιά τους οπαδούς: «Η Μπαρτσελόνα συνηθίζει να υπογράφει ταλέντα από την Εσπανιόλ στις μικρές κατηγορίες, όπως οι Αλεχάντρο Μπαλντέ, Μαρκ Κουκουρέγια και Ιλάς Μορίμπα. Δεν αποτελεί είδηση αν και φυσικά εξακολουθεί να ενοχλεί τους φιλάθλους της», τόνισε στο Athletic.

Ο Γκαρθία ξεχώρισε στον αγώνα όχι μόνο για τις εντυπωσιακές του επεμβάσεις αλλά και για την γενικότερη προσέγγιση και ψυχραιμία σε ένα στάδιο που ξέρει πως από εδώ και πέρα δεν θα είναι καθόλου ευπρόσδεκτος. Παράλληλα απέδειξε για ακόμη μια φορά την σωστή απόφαση να έρθει στο «Καμπ Νόου» ενώ έστειλε μήνυμα και στον Λουίς Ντε Λα Φουέντε με στόχο το Μουντιάλ.