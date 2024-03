Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Τόνι Κρόος θα παραμείνει στην Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το καλοκαίρι του 2025, αφού θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Μαδριλένους.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πως ο Τόνι Κρόος θα παραμείνει και του χρόνου στην Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία για την συμφωνία για το νέο συμβόλαιο και όπως τονίζει ο Ιταλός πλέον απομένει απλώς η υπογραφή του.

Ο 34χρονος Γερμανός κεντρικός μέσος έχει πραγματοποιήσει πλέον 38 συμμετοχές σκοράροντας γκολ και μοιράζοντας επτά ασίστ σε 2.469 λεπτά ενώ στο «παράθυρο» αυτό πραγματοποίησε και την επιστροφή του στην εθνική ομάδα της Γερμανίας.

Ο Κρόος δείχνει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πλήρως ικανοποιημένη από κείνον κι έτσι ήταν αναμενόμενο οι δύο πλευρές να καταλήξουν στην επέκταση της συνεργασίας του για άλλη μία χρονιά, όπως συνέβη και πέρυσι.

