Ο Τόνι Κρόος επέστρεψε στην εθνική ομάδα της Γερμανίας και έδειξε ορεξάτος ενόψει Euro, με τον χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης να «σφραγίζει» το comeback του στα Πάντσερ με μια μεστή και... κλασάτη εμφάνιση.

Τα λευκά της εθνικής Γερμανίας αποφάσισε να φορέσει και πάλι ο Τόνι Κρόος. Σχεδόν τρία ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, ο χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να επιστρέψει και να εκπροσωπήσει τα Πάντσερ στο Euro που θα διεξαχθεί στη Γερμανία.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Κρόος έκανε την πρώτη του εμφάνιση με το εθνόσημο, τρία χρόνια μετά την τελευταία του συμμετοχή. Ο 34χρονος ήταν βασικός στην ενδεκάδα του Νάγκελσμαν στο φιλικό παιχνίδι με τη Γαλλία και φρόντισε να δείξει ότι η δυναμική της Γερμανίας αλλάζει ολοκληρωτικά με τον ίδιο στο ρόστερ.

Χρειάστηκε μόλις επτά δευτερόλεπτα ώστε ο Κρόος να κάνει αισθητή την παρουσία του κόντρα στους Γάλλους. Ο Γερμανός πήρε την μπάλα μετά το πρώτο σφύριγμα της έναρξης, βρήκε τον Βιρτς με υπέροχη πάσα, με τον μεσοεπιθετικό της Λεβερκούζεν να σκοράρει ένα φοβερό γκολ και να γράφει το 1-0 με το... καλησπέρα της αναμέτρησης.

Η συνέχεια για τον Κρόος ήταν ανάλογη. Ένα κλασικό... παιχνίδι Κρόος. Σχεδόν αλάνθαστος στις μεταβιβάσεις του, μετρώντας 121 επιτυχημένες πάσες από τις 128 που επιχείρησε. Είχε 143 επαφές με την μπάλα, κέρδισε τις 6/8 μονομαχίες που έδωσε, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι κανείς από τους ποδοσφαιριστές της Γαλλίας δεν κατάφερε να τον ντριμπλάρει, με τον Γερμανό χαφ να μετράει και τρία επιτυχημένα τάκλιν.

«Ήταν απίστευτος, για να είμαι ειλικρινής. Με την μπάλα στα πόδια όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένας φοβερός ποδοσφαιριστής. Αλλά και οι μονομαχίες που έδωσε... Δέχτηκε κριτική στο παρελθόν για αυτό. Δούλεψε σκληρά και ήταν σταθερός στα αμυντικά του καθήκοντα. Είναι φυσιολογικός τύπος και έχει ενσωματωθεί καλά στην ομάδα», δήλωσε ο τεχνικός των Πάντσερ μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Nagelsmann on Kroos: "Unbelievable, to be honest. With the ball, we all know that he is an extraordinary player. But also how he got involved in duels. The areas that he was criticized for in the past. He worked incredibly hard and was defensively stable. What I like is that you… pic.twitter.com/zg4OsxZNky