Προπονητής Βραζιλίας: «Εάν ο Έντρικ παραμείνει σοβαρός θα γίνει ένα ιστορικό όνομα για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο»

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Βραζιλίας, Ντοριβάλ Τζούνιορ, μίλησε για το «wonder kid» Έντρικ και τόνισε πως αν συνεχίσει σε αυτό το δρόμο θα γράψει ιστορία.

Ο Έντρικ σκόραρε το μοναδικό γκολ στη φιλική αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Αγγλία στο «Γουέμπλεϊ» και άνοιξε λογαριασμό στο σκοράρισμα με τη Σελεσάο στην τρίτη του εμφάνιση. Ο 17χρονος επιθετικός της Παλμέιρας που το καλοκαίρι θα ενσωματωθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης θεωρείται από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα παγκοσμίως και η σχέση του με τα αντίπαλα δίχτυα είναι μοναδική.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Βραζιλίας, Ντοριβάλ Τζούνιορ, σε δηλώσεις του ρωτήθηκε για το rising star της χώρας του καφέ και τόνισε πως αν συνεχίσει να δουλεύει και παραμείνει σοβαρός τότε θα γράψει ιστορία.

«Αν ο Εντρικ συνεχίσει να είναι σοβαρός στην προσωπική του ζωή και να εργάζεται σκληρά καθημερινά στις προπονήσεις, τότε είμαι σίγουρος πως θα γράψει ιστορία στο ποδόσφαιρο της Βραζιλίας, αλλά και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Χρειάζεται όμως να ηρεμήσουμε με τον Εντρικ, μόλις τώρα ξεκινάει, αλλά σίγουρα είναι διαφορετικός, η τεχνική του είναι διαφορετική», ανέφερε ο Ντοριβάλ.

⚪️🇧🇷 Brazil coach Dorival: "I believe that if Endrick keeps being serious, hard worker… he will become an historical name for Brazilian football and world football”.



"But we need to be calm with Endrick, just starting now. But he’s different. But his skills are different". pic.twitter.com/cpIMQMav6U