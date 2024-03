Η «οντισιόν» του Έντρικ στο «Γουέμπλεϊ» εξελίχθηκε ονειρικά για τον 17χρονο Βραζιλιάνο, με τον 17χρονο άσο της Ρεάλ Μαδρίτηγς να γράφει ιστορία στο θρυλικό γήπεδο.

Ένα παιχνίδι ανάμεσα στην Αγγλία και τη Βραζιλία δεν μπορεί να θεωρηθεί ποτέ αδιάφορο. Ακόμα και αν οι δύο γίγαντες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου μονομαχούν σε φιλικό πλαίσιο. Αυτό αποδείχθηκε και το βράδυ του Σαββάτου στο «Γουέμπλεϊ». Ξύλο, μάχες σώμα με σώμα, με τις δύο ομάδες να παίζουν στο 100% ψάχνοντας μονάχα τη νίκη την οποία βρήκε η Βραζιλία που επικράτησε με 1-0.

Ο άνθρωπος της αναμέτρησης έμελλε να είναι ένα 17χρονο παιδί. Το παιδί «θαύμα» της Βραζιλίας, ο Έντρικ, ο οποίος από το καλοκαίρι θα αγωνίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη Βασίλισσα να τον έχει αποκτήσει από την Παλμέιρας, ποντάροντας πολλά.

Μια θρυλική οντισιόν μπροστά στα μάτια όλου του πλανήτη

Για τον Έντρικ οι συνθήκες ήταν ονειρικές για να γράψει ιστορία. Μια συμμετοχή στο «Γουέμπλεϊ» αποτελεί πάντα μεγάλη πρόκληση για έναν ποδοσφαιριστή. Είτε πρόκειται για φιλικό, είτε για επίσημο παιχνίδι. Ο Έντρικ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με μοναδικό σκοπό να κρίνει την αναμέτρηση. Και το έκανε, παρότι βρίσκεται μόλις στο 17ο έτος της ηλικίας του.

Μάλιστα, ο 17χρονος κατάφερε να γράψει ιστορία μπροστά στα μάτια ολόκληρου του πλανήτη και να παρουσιάσει τον εαυτό του μέσα στο θρυλικό «Γουέμπλεϊ». Από χθες το βράδυ ο Έντρικ είναι ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του «Γουέμπλεϊ», είτε σε συλλογικό, είτε σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Σε ηλικία 17 ετών και 246 ημερών ο Έντρικ είναι ο νεότερος ποδοσφαιριστής που σκοράρει στην ιστορία του «Γουέμπλεϊ».

🚨 ENDRICK HAS SCORED FOR BRAZIL VS ENGLAND!



THE STAR IS BORN! pic.twitter.com/zZuaTC5yXp — TC (@totalcristiano) March 23, 2024

17 - At 17 years and 246 days, Endrick is the youngest ever male player to score a senior international career goal at Wembley Stadium. Gin. #ENGBRA pic.twitter.com/P8c24OeEpB — OptaJoe (@OptaJoe) March 23, 2024

Και μάλιστα το έκανε απέναντι στην Αγγλία, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στο σπουδαίο του κατόρθωμα. Ο Έντρικ μυρίστηκε τη φάση. Βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη στιγμή, καθώς ακολούθησε μέχρι τέλους τον Βινίσους και δικαιώθηκε. Ο μελλοντικός του συμπαίκτης στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατάφερε να νικήσει τον Πίκφορντ, ωστόσο ο Έντρικ ήταν εκεί και σε δεύτερο χρόνο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πίκφορντ για το παρθενικό του γκολ με τη Σελεσάο.

Endrick (17Y, 246D) is the youngest player to score for Brazil since Ronaldo in 1994.



He's also the youngest EVER men's player to score a senior goal at Wembley stadium. 🇧🇷🤯 pic.twitter.com/7lkQaZoWIo — Squawka (@Squawka) March 23, 2024

Ένα ιστορικό γκολ και για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, καθώς ο Έντρικ έγινε ο νεότερος σκόρερ της Σελεσάο μετά τον Ρονάλντο, ο οποίος είχε σκοράρει στα 17 του χρόνια το 1994. Παράλληλα, από χθες το βράδυ ο Έντρικ είναι και ο τέταρτος νεότερος σκόρερ ever για τη Βραζιλία, πίσω μόνο από τους Πελέ, Εντου και R9.

Endrick became the 4th youngest player to score a goal for the NT🇧🇷.



The top-5:



1. Pelé: 16 years old and 257 days (1957)



2. Edu: 16 years old and 306 days (1966)



3. Ronaldo: 17 years old and 228 days (1994)



4. Endrick: 17 years old and 246 days (2024)



5. Coutinho: 17 years… pic.twitter.com/xDtYdhIie6 — Neymoleque | Fan 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) March 23, 2024

Ο Έντρικ βγάζει μάτια με την Παλμέιρας τον τελευταίο χρόνο. Πολλά από τα ευρωπαϊκά μεγαθήρια προσπάθησαν να τον αποσπάσουν, ωστόσο η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να τον αρπάξει, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να ονειρεύεται τη νέα φουρνιά τον Γκαλάκτικος. Ο Έντρικ αναμένεται να είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα για τη Βασίλισσα μέσα στα επόμενα χρόνια, δίπλα στους Βινίσιους Μπέλινγκχαμ και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, Μπαπέ...