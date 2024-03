Στο πρώτο μεγάλο φιλικό τεστ ενόψει EURO 2024, η Αγγλία ηττήθηκε 1-0 από τη Βραζιλία στο «Γουέμπλεϊ». Αρκετά νέα πρόσωπα από τον Σάουθγκεϊτ.

Η Βραζιλία αναδείχθηκε νικήτρια στο μεγάλο φιλικό ραντεβού με την Αγγλία, καθώς επικράτησε 1-0, σπάζοντας παράλληλα αήττητο 20 αγώνων που «έτρεχαν» οι Βρετανοί στο «Γουέμπλεϊ». Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στην πρώτη πρόβα ενόψει EURO χρησιμοποίησε αρκετά νέα πρόσωπα, ενώ Κόνσα και Μέινο πήραν την πρώτη τους ευκαιρία. Αγωνία στη Σίτι για τον τραυματισμό του Γουόκερ.

Η Βραζιλία πίεσε από νωρίς και στο 13΄ είχε την πρώτη καλή στιγμή, αλλά το πλασέ του Βινίσιους έδιωξε πριν περάσει τη γραμμή ο Γουόκερ. Η Σελεσάο ήταν καλύτερη, εκμεταλλεύθηκε την αδυναμία των Βρετανών και στο 35ο λεπτό θα μπορούσαν να ανοίξουν το σκορ, αλλά η προσπάθεια του Πακετά σταμάτησε στο δοκάρι. Η Βραζιλία ήταν καλύτερη και λίγο πριν το τέλος του α' μέρος είχε ακόμα μια φάση, όταν ο Βινίσιους εκμεταλλεύθηκε την γκάφα του Μαγκουάιρ, αλλά το σουτ πέρασε άουτ. Οι Βραζιλιάνοι κατά διαστήματα πίεζαν, κυκλοφορούσαν καλύτερα, με τους Βρετανούς να έχουν κάποια ξεσπάσματα, αλλά τίποτα περισσότερο.

Η Σελεσάο στο 80' έφτασε στο γκολ, όταν ο Βινίσιους βγήκε στην πλάτη της άμυνας, δεν μπόρεσε να νικήσει τον εξαιρετικό Πίκφορντ, αλλά ο Εντρικ από κοντά διαμόρφωσε το 1-0. Ετσι, έγινε ο νεαρότερος παίκτης που βρήκε δίχτυα στο «Γουέμπλεϊ». Μάλιστα, ο 17χρονος (από το καλοκαίρι θα φορά τη φανέλα της Ρεάλ) θα μπορούσε να σκοράρει στις καθυστερήσεις, αλλά ο διεθνής γκολκίπερ είχε ακόμα μια καλή επέμβαση.

