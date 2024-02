Ο τεχνικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ντέκο, συναντήθηκε στη Βαρκελώνη με την εκπρόσωπο του Έρλινγκ Χάαλαντ, Ραφαέλα Πιμέντα με τα Μέσα της Καταλονίας να τονίζουν ότι ο Νορβηγός φορ εξακολουθεί να είναι το μεγάλο όνειρο του Τζουάν Λαπόρτα.

Τι και αν αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα; Τι και αν αγωνιστικά μοιάζει να βρίσκεται στη χειρότερη δυνατή κατάσταση που έχει βρεθεί επί ημερών Τσάβι; Το brand name της Μπαρτσελόνα δεν έχει χάσει τη δυναμική της και ο Τζουάν Λαπόρτα πιστεύει πολλά πάνω σε αυτό, κάνοντας ακόμα και όνειρα... περί Έρλινγκ Χάαλαντ!

Οι... παπαράτσι της Βαρκελώνης εντόπισαν χθες στην πόλη τη Ραφαέλα Πιμέντα που εκπροσωπεί τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Μαζί της ήταν και ο Μάξουελ ο οποίος έχει επίσης ρόλο από τον Νορβηγό φορ, με τους δυο τους να μπαίνουν σε γνωστό εστιατόριο της Βαρκελώνης. Εκεί όπου λίγα λεπτά αργότερα βρέθηκε και ο τεχνικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ντέκο!

Η Πιμέντα φέρεται να είχε συνάντηση με τον Πορτογάλο τεχνικό διευθυντή της Μπαρτσελόνα με το όνομα του Έρλινγκ Χάαλαντ να πέφτει στο τραπέζι. Όπως αποκάλυψε ο Ζεράρ Ρομέρο, παρά τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα της Μπαρτσελόνα, ο Λαπόρτα συνεχίζει να ονειρεύεται τη μεταγραφή του Χάαλαντ, θέλοντας να απαντήσει με αυτόν τον τρόπο στη Ρεάλ Μαδρίτης που ετοιμάζεται να «κλείσει» οριστικά την υπόθεση του Κίλιαν Μπαπέ.

Ο Καταλανός δημοσιογράφος έκανε αναφορά στις δυσκολίες της υπόθεσης του Χάαλαντ ωστόσο τόνισε ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί απίθανη η μεταγραφή του, κρατώντας «ζεστούς» τους φιλάθλους της Μπαρτσελόνα.

