Νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2025 ετοιμάζεται να προσφέρει η Ρεάλ Μαδρίτης στον Τόνι Κρόος.

Έτοιμη να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Τόνι Κρόος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Μπορεί η Βασίλισσα να έχει ήδη μεριμνήσει για το μέλλον τις με προσθήκες πολλών νεαρών ποδοσφαιριστών και να περιμένει παράλληλα να ολοκληρώσει την υπόθεση του Κίλιαν Μπαπέ, ωστόσο στο στρατόπεδο της ομάδας θέλουν να ισορροπήσουν και με την εμπειρία και για αυτό ο σύλλογος ετοιμάζεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Κρόος.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Ρεάλ θέλει να διατηρήσει τον Κρόος για ακόμα έναν χρόνο στο έμψυχο δυναμικό της και έχει έτοιμο το νέο συμβόλαιο ανανέωσης έως το καλοκαίρι του 2025. Το μπαλάκι πέφτει φυσικά στα χέρια του Γερμανού ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν μαζί για ακόμα έναν χρόνο καθώς ο Κάρλο Αντσελότι έχει ζητήσει την παραμονή του έμπειρου χαφ στην ομάδα.

Μάλιστα ο Ιταλός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι η επιστροφή του Κρόος στην εθνική Γερμανίας είναι θετικό νέο όσον αφορά το μέλλον του Γερμανού γενικότερα στον χώρο του ποδοσφαίρου.

⚪️ Real Madrid keep hoping for Toni Kroos to stay and continue for one more season, as their formal contract proposal has been already prepared.



It's up to Toni but his return to German national team for the Euros is considered a positive signal. pic.twitter.com/OnFg3GxthE