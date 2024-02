Την επιστροφή του στην εθνική ομάδα της Γερμανίας ανακοίνωσε ο Τόνι Κρόος με σκοπό να δώσει το «παρών» στο ερχόμενο Euro.

Ήταν γνωστό, πλέον είναι και επίσημο. Ο Τόνι Κρόος επέστρεψε στην εθνική ομάδα της Γερμανίας, τρία χρόνια μετά την απόφαση του να σταματήσει να φοράει το εθνόσημο.

Το τελευταίο διάστημα ο έμπειρος χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε έντονες σκέψεις για την επιστροφή του την οποία ανακοίνωσε τελικά ο ίδιος. Ο Κρόος θέλει να ενισχύσει την προσπάθεια της Γερμανίας στο ερχόμενο Euro το οποίο μάλιστα θα διεξαχθεί στα γήπεδα της πατρίδας του. Ο Κρόος που έχει κατακτήσει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με το εθνόσημο στο στήθος, αποσύρθηκε από την εθνική μετά το τέλος του περασμένου Euro, το καλοκαίρι του 2021.

«Είμαι σίγουρος ότι αυτή η ομάδα μπορεί να πετύχει σπουδαία πράγματα στο ερχόμενο Euro», ανέφερε ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης. Με τη φανέλα της εθνικής Γερμανίας ο Κρόος μετράει 106 συμμετοχές και 17 γκολ.

🚨🇩🇪 BREAKING: Toni Kroos returns to German National Team and he will be part of the team in March.



“I’m convinced this squad can do special things at the Euros”, Toni says.



Real Madrid, optimistic about this as positive signal to extend Kroos’ contract also beyond this season. pic.twitter.com/BgjoCP9U6l