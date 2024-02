Αντσελότι για Μπαπέ: «Καταλαβαίνω πως για σας είναι το θέμα της ημέρας, αλλά όχι για μας»

Ο Κάρλο Αντσελότι απάντησε στις ερωτήσεις που δέχθηκε για το θέμα του Μπαπέ αποφεύγοντας να δώσει κάποια πληροφορία σχετικά μ' αυτό και λέγοντας πως την ομάδα την ενδιαφέρει τώρα το υπόλοιπη της σεζόν.

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Κάρλο Αντσελότι έδωσε κανονικά το παρών στην συνέντευξη Τύπου για τον εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής (18/02-15:00) απέναντι στην Ράγιο Βαγιεκάνο και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην ερωτηθεί για το μεγάλο θέμα των ημερών που είναι η μεταγραφή του Κιλιάν Μπαπέ.

Μάλιστα, το πρωί της Κυριακής υπήρξαν νέα δημοσιεύματα που ήθελαν τον πρόεδρο της «Βασίλισσας», Φλορεντίνο Πέρεθ να έχει ενημερώσει κάποιους ποδοσφαιριστές της ομάδας πως έχει οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Γάλλου σούπερ στους Μαδριλένους.

Ο Ιταλός τεχνικός ρωτήθηκε, λοιπόν, για την μεταγραφή του Κιλιάν Μπαπέ και τόνισε πως κατανοεί ότι για τα media αυτό είναι το θέμα των ημερών, όμως για την ομάδα το μόνο που έχει σημασία είναι το αυριανό παιχνίδι με την Ράγιο και η συνέχεια της σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα έιπε:

«Κιλιάν Μπαπέ; Καταλαβαίνω και ακούω. Το καταλαβαίνω απόλυτα πως είναι το θέμα των ημερών για σας, όμως για μας όχι, είναι το αυριανό παιχνίδι».

🗣️ Carlo Ancelotti: “Kylian Mbappé? I see and I listen. I understand it perfectly but that it is the topic of the day for you, but not for us, it is tomorrow's game.” pic.twitter.com/3ouI1ZMxJM

— Madrid Zone (@theMadridZone) February 17, 2024