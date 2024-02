Ο Αλβάρο Μοράτα υπέστη διάστρεμμα στο γόνατο στην ήττα με 1-0 της Ατλέτικο από τη Σεβίλλη και έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο με κλάματα. Σε «αναμμένα κάρβουνα» όλη η ομάδα εν αναμονή των εξετάσεων.

Ο Ισπανός επιθετικός, Αλβάρο Μοράτα, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο στο λεπτό 46 του εκτός έδρας αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Σεβίλλη (1-0) και οι «Ροχιμπλάνκος» επιβεβαίωσαν στο X, πρώην Twitter, ότι ο έμπειρος φορ έχε υποστεί διάστρεμμα στο γόνατο.

Ο Μοράτα έφυγε από το γήπεδο δακρυσμένος, συνοδευόμενος από μέλη του επιτελείου της Ατλέτικο και τα πλάνα του από τον πάγκο της ομάδας όπου φαινόταν να υποφέρει πολύ έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

😢💔 Álvaro Morata crying on the bench after picking up an injury… pic.twitter.com/DxjW9ZB4LV