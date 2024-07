Έχοντας εντάξει ήδη τους Ούγκο Γιορίς και Ολιβιέ Ζιρού στο δυναμικό της, η Los Angeles FC επιθυμεί να φέρει στην Αμερική και τον Αντουάν Γκριεζμάν.

Μετά τις μεταγραφές των Ούγκο Γιορίς και Ολιβιέ Ζιρού, η Los Angeles FC ενδιαφέρεται τώρα και για την περίπτωση του Αντουάν Γκριεζμάν, σύμφωνα με δημοσίευμα της «L' Equipe».

Η ομάδα του MLS, μάλιστα, έχει ήδη προσεγγίσει τον 33χρονο Γάλλο, θέλοντας να τον κάνει τον δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη, πίσω μόνο από τον Λιονέλ Μέσι της Ίντερ Μαϊάμι.

Το συμβόλαιο του Γκριεζμάν με την Ατλέτικο Μαδρίτης λήγει το καλοκαίρι του 2026, παρ' όλα αυτά, όμως, η μεταγραφή του στις ΗΠΑ θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και φέτος, καθώς η ρήτρα αποδέσμευσής του είναι μόλις 10 εκατομμύρια ευρώ.

