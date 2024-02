Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ υπέστη διάστρεμμα κόντρα στην Τζιρόνα, θα απουσιάσει για περίπου τρεις εβδομάδες και θα χάσει το πρώτο παιχνίδι με τη Λειψία για τους «16» του Champions League.

Πύρρειος αποδείχθηκε τελικά η μεγάλη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Τζιρόνα. Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ που αντικαταστάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο υπέστη διάστρεμμα και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Με επίσημη ενημέρωση η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε ότι οι εξετάσεις του Άγγλου σταρ έδειξαν το μέγεθος της ζημιάς η οποία δεν είναι σοβαρή, ωστόσο είναι αρκετή για να τον αφήσει εκτός για 2-3 εβδομάδες. Ο Μπέλινγκχαμ θα χάσει σίγουρα το πρώτο παιχνίδι με τη Λειψία για τους «16» του Champions League και εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά θα προλάβει τη ρεβάνς με τους Γερμανούς στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Ο 20χρονος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής απέναντι στους Καταλανούς, καθώς με τα δύο του γκολ έπιασε τον Ντέιβιντ Μπέκαμ στην κορυφή της λίστας των Βρετανών σκόρερ της Ρεάλ Μαδρίτης.

🚨 BREAKING: Jude Bellingham will be out for 2 to 3 weeks. @JLSanchez78 pic.twitter.com/gdxR8HUd6v