Στην κορυφή της λίστας των Βρετανών σκόρερ της Ρεάλ Μαδρίτης είναι από το βράδυ της Κυριακής ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ με τον Άγγλο μέσο να πιάνει τον Ντέιβιντ Μπέκαμ έχοντας αγωνιστεί 126 λιγότερες φορές με τη φανέλα της Βασίλισσας!

Το σόου του Τζουντ Μπέλινγχκαμ φέτος δεν σταμάτησε ούτε απέναντι στην Τζιρόνα. Στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής της La Liga, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός πρωταγωνίστησε και πάλι για τη Βασίλισσα πετυχαίνοντας το ένα από τα τέσσερα γκολ της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι στην άνετη επικράτηση με 4-0.

Με τα δύο τέρματα που πέτυχε ο 20χρονος σταρ κατάφερε να φτάσει τα 20 γκολ μέσα στη σεζόν και να πιάσει τον Ντέιβιντ Μπέκαμ στην κορυφή της λίστας των Βρετανών σκόρερ της Βασίλισσας. Μόνο που ο Μπέλινγκχαμ χρειάστηκε μονάχα 29 συμμετοχές για να φτάσει σε αυτόν τον τρομερό αριθμό τερμάτων, για τον οποίο ο Μπέκαμ χρειάστηκε 155 παιχνίδια!

