Η Μπαρτσελόνα ψάχνει τον αντικαταστάτη του Τσάβι και σύμφωνα με τα Μέσα της Βαρκελώνης στη μεγάλη λίστα των «μπλαουγκράνα» προστέθηκε το όνομα του Τσάμπι Αλόνσο.

Τον διάδοχο του Τσάβι έχει ξεκινήσει να ψάχνει η Μπαρτσελόνα μετά την απόφαση του Καταλανού να αποχωρήσει από τον σύλλογο στο τέλος της σεζόν. Ο Χάνσι Φλικ είναι ο άνθρωπος που τις τελευταίες ημέρες συνδέεται περισσότερο με τον «μπλαουγκράνα» πάγκο, ωστόσο τα ονόματα συνεχίζουν να δίνουν και να παίρνουν.

Τελευταίος που μπήκε στη μεγάλη λίστα, ο Τσάμπι Αλόνσο. Σύμφωνα με τα Μέσα της Βαρκελώνης ο Ισπανός τεχνικός της Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι μια περίπτωση που αρέσει αρκετά στην Μπαρτσελόνα, έχοντας κερδίσει πολλούς πόντους με τα όσα έχει καταφέρει φέτος στην Bundesliga.

Από την άλλη ωστόσο, πρόκειται για μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Ο Αλόνσο είναι... δηλωμένος Madridista, έχοντας φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης με μεγάλη επιτυχία, ενώ την ίδια στιγμή στην Αγγλία τονίζουν ότι ο Ισπανός είναι ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ στην μετά Κλοπ εποχή.

❗Xabi Alonso is an option for Barcelona to replace Xavi.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/FSlMMUkj9T