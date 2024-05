Η μυθική χαρτοπετσέτα που υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο ο Μέσι πωλήθηκε στο... αστρονομικό ποσό των 890.000 ευρώ.

Απίστευτο κι όμως αληθινό, η μυθική χαρτοπετσέτα που υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο ο Λιονέλ Μέσι με την Μπαρτσελόνα πωλήθηκε στο... αστρονομικό ποσό των 890.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο βρετανικός οίκος δημοπρασιών «Bonhams».

Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία με την υπογραφή του 13χρονου τότε Αργεντινού super star που γράφτηκε σε μια χαρτοπετσέτα πριν από σχεδόν 25 χρόνια σε ένα club τένις της Βαρκελώνης. Αμέσως μετά ακολούθησε ένα πιο επίσημο και λεπτομερές συμβόλαιο του Μέσι με τον σύλλογο.

Ο «Bonhams» ανακοίνωσε ότι η δημοπρασία έγινε για λογαριασμό του Οράσιο Γκατσιόλι, ατζέντη με καταγωγή από την Αργεντινή, που ήταν μέρος της τότε συμφωνίας. Ο Χόρχε Μέσι, πατέρας του Λιονέλ, είχε απειλήσει να πάρει τον γιο του πίσω στην Αργεντινή επειδή οι διαπραγματεύσεις με την Μπαρτσελόνα είχαν σταματήσει. Η χαρτοπετσέτα, με ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 2000, φέρει τις υπογραφές του Γκατσιόλι και του τότε αθλητικού διευθυντή της Μπαρτσελόνα, ​​Κάρλες Ρέσακ, που είχαν συναντηθεί στο club τένις.

Ο Μέσι τελικά έμεινε σχεδόν δύο δεκαετίες με την Μπαρτσελόνα αφού έφτασε από την Αργεντινή στα 13 του από το Ροσάριο για να παίξει στις ομάδες νέων της. Έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα το 2004 και έπαιξε για λογαριασμό της 17 σεζόν. Βοήθησε τον σύλλογο να κερδίσει κάθε σημαντικό τρόπαιο, συμπεριλαμβανομένου του Champions League -τέσσερις φορές- και του ισπανικού πρωταθλήματος 10 φορές.



BREAKING: Nearly 25-year-old napkin, that led to 13-year old Lionel Messi signing with Barca, sells this morning for $964,450.https://t.co/rhXUKKC77p